Exposição virtual “Vida Quilombola” segue aberta com 133 fotos de comunidades do Tocantins

Texto: Ascom/DPE-TO

Quem ainda não conferiu a exposição virtual da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) intitulada “Vida Quilombola: laços e povos tocantinenses” ainda pode acessar o acervo de 133 fotos que expõem fragmentos da história destas comunidades, e ajuda, ainda, com a promoção do fortalecimento da memória cultural destes povos. Para conferir a mostra fotográfica, basta clicar em Vidas Quilombolas.

Os registros na exposição apresentados são de autoria das servidoras que integram a equipe de Comunicação da DPE-TO, sendo elas a repórter fotográfica, Loise Maria, e as jornalistas Alessandra Barcelar, Cinthia Abreu e Keliane Vale.

O projeto que culminou na exposição é de iniciativa do subdefensor público-geral no Estado, Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves.

Livro de visitas virtual

Ao concluir o passeio pelas fotos da exposição, assine seu nome no livro de visitas. Já nas redes sociais, compartilhe sobre esta mostra e marque a Defensoria Pública com @DefensoriaTO.

Comunidades Quilombolas atendidas pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins: