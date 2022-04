Governador Wanderlei Barbosa reúne-se com empresários para tratar da Fenepalmas e de demandas do setor de indústria e comércio

Por Guilherme Lima / Edição: Lenna Borges / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

03/04/2022 – Publicado às 14h27

O Governador Wanderlei Barbosa, reuniu-se nesta sexta-feira, 1° de abril, com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), Joseph Madeira, para um café com empresários da Capital. O momento foi importante para ouvir as demandas dos empresários e as conquistas do setor para o Estado, além de tratar da realização da Feira de Negócios de Palmas (Fenepalmas), que ocorrerá entre os dias 24 e 28 de maio, de forma presencial.

“O Governo quer dar condições de trabalho para o empresário, com infraestrutura e política fiscal humanizada, queremos que nosso empresário sobreviva, possa vender, crescer e gerar renda para o Estado. O crescimento econômico do empresário representa um crescimento econômico para todo o Tocantins”, declarou o Governador Wanderlei Barbosa.

No ano passado, a indústria, o comércio e o setor de serviços, juntos, arrecadaram para o Estado, mais de R$ 3,9 bilhões, o valor representa 93% da arrecadação por atividades econômicas. No que se refere à geração de emprego, só em fevereiro de 2022, o Estado gerou mais 1.600 novas vagas, ficando entre os estados da região Norte com maior número de registro de empregos formalizados.

“Um encontro como esse de hoje traz mais proximidade com os empresários e isso dá mais autonomia para o setor. O comércio em si é o que mais contribui para o ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] do Estado, superando inclusive o segmento do combustível”, afirmou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima.

Para o presidente da Acipa, Joseph Madeira, o apoio do Governo do Estado fortalece o setor que, durante os últimos anos, foi tão prejudicado pela pandemia provocada pela covid-19. “O Governo está do nosso lado a todo tempo e o ponto mais importante é a nomeação do secretário Carlos Humberto Lima, que representa o segmento e que tem feito jus ao comerciante”, comentou.

Fenepalmas

No encontro, o Governador Wanderlei Barbosa destacou ainda a importância da Fenepalmas, evento realizado pela Acipa, com o apoio do Governo do Tocantins, que, este ano, chega à 24ª edição. O evento ocorrerá entre os dias 24 e 28 de maio, de forma presencial.

O Governo do Tocantins destinará, para o evento, um valor de R$ 1,28 milhão, recurso que é do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE). “Estamos aportando recursos para muitas feiras. Temos, agora, o investimento para a feira do setor rural, que é a Agrotins [Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins] e a Fenepalmas também está inclusa. O Governo é parceiro do setor industrial”, reforçou o Governador Wanderlei Barbosa.

Na oportunidade, também foi destacado o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (PICS), implementado pelo Governo, por meio da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio (Sics). “Para o Estado, é um ganho imenso e, para o setor comercial, mais ainda. Trabalhamos em três eixos, sendo o primeiro, a infraestrutura; o segundo é o fundo de desenvolvimento econômico e projeto de fomentos; e o terceiro eixo, e mais importante de todos envolve o campo da educação, que está sendo feito em parceria com as universidades, para consultoria acadêmica interna”, explicou o Secretário Carlos Humberto Lima.

O café com empresários ocorreu na sede do grupo Jorima, em Palmas. Acompanharam o Governador Wanderlei Barbosa no evento secretários de Estado; o presidente da Faciet, Fabiano do Vale; o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes; e empresários do Estado.