Governador Wanderlei Barbosa inaugura Núcleo de Identificação em Brejinho de Nazaré e anuncia R$ 2 milhões para pavimentação do município

Por Brener Nunes / Edição: Thâmara Cruvinel | Governo do Tocantins

03/04/2022 – Publicado às 14h50

Para levar mais serviços à população de Brejinho de Nazaré, o Governador Wanderlei Barbosa, inaugurou neste sábado, 2, mais uma unidade do Núcleo de Identificação coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Na oportunidade, também participou da inauguração da Central de Monitoramento do município, e da abertura da 2ª Copa do Vale Araguaia, onde anunciou R$ 2 milhões para a pavimentação de Brejinho de Nazaré.

Agora, os brejinenses não precisarão ir a outras cidades para emitir a 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade. A unidade fica localizada no mesmo prédio da Secretaria Municipal da Juventude, na Avenida Araguaia, n° 114.

O Governador Wanderlei Barbosa anunciou o investimento de R$ 2 milhões para as ruas e avenidas de Brejinho. “Além desse montante, já conversei com o Deputado Antônio Andrade [presidente da Assembleia Legislativa] e vou estudar a questão da ponte de Porto Nacional para ver a possibilidade de liberar o tráfego de veículos de transporte de passageiros e também a alguns caminhões”, afirmou o Governador Wanderlei Barbosa.

O Secretário-Executivo da SSP, Reginaldo de Menezes Brito, destacou os benefícios do Núcleo de Identificação no município. “Agora, com mais essa unidade, moradores não precisarão se deslocar para Palmas ou Porto Nacional para fazer suas identidades. É o Governo do Tocantins trabalhando pela qualidade de vida do tocantinense”, enfatizou.

O Prefeito de Brejinho de Nazaré, Marco Aurélio Nobre, afirmou que este dia ficará na história do município. “Estamos saindo do atraso. Trouxemos um Instituto de Identificação e a Central de Monitoramento contando com oito câmeras pela cidade. Brejinho, digo a vocês moradores, hoje é um dia que ficará para a história”, frisou Marco Aurélio.

A liberação do transporte de passageiros foi solicitado pelo prefeito Marco Aurélio, pois o município possui 140 universitários que estudam em Porto Nacional, e devido à proibição do transporte de passageiros no local, os estudantes acabam chegando atrasados em suas respectivas faculdades, pois o transporte é feito apenas de balsa.

Neste domingo, 3, o Governador Wanderlei Barbosa inaugura mais outra unidade do Núcleo de Identificação em Dois Irmãos.

2ª Copa do Vale Araguaia

Também em Brejinho de Nazaré, o Governador participou da abertura da 2ª Copa Do Vale Araguaia e deu o pontapé inicial na partida entre Brejinho de Nazaré e Santa Rita do Tocantins.

Presenças

Estavam presentes a Deputada Federal Dulce Miranda; o presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Antônio Andrade; o deputado estadual Nilton Franco; a diretora do Instituto de Identificação, Naides César Veras; a prefeita de Santa Rita, Neila Maria; e autoridades locais.