Com a expectativa de superar R$ 2 bilhões em negócios, Governador Wanderlei Barbosa realiza o lançamento da Agrotins 2022

Por Guilherme Lima / Edição: Cláudia Peixoto / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

29/03/2022 – Publicado às 05h55

Promover o setor da agricultura, impulsionar mecanismos e tecnologia para produção sustentável, essas foram algumas pautas apresentadas pelo Governador Wanderlei Barbosa, nesta quarta-feira, 30, durante o lançamento da 22ª Edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins – Agrotins 2022, no auditório do Palácio Araguaia. Depois de dois anos ocorrendo de forma virtual, por conta da pandemia provocada pela covid-19, este ano, a Agrotins será realizada de forma híbrida, presencial e virtualmente.

Com o tema Integrar e Intensificar para Preservar, a Agrotins 2022 ocorrerá entre os dias 10 e 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Estado do Tocantins, em Palmas. A programação contará com cursos, palestras e exposições focadas na produção, na sustentabilidade, na agricultura familiar e ainda na redução de queimadas no Estado.

Durante a realização da Agrotins 2022, é esperado o movimento positivo na economia do Estado. “Vamos fazer um evento que atraia muitos investimentos e que fomente o setor produtivo. A Feira tem inúmeras vantagens para trazer ao produtor, o que é bom para o agronegócio e também para a nossa economia. A Agrotins é uma feira esperada por todos e, este ano, esperamos dar o melhor para esse evento”, destacou o Governador Wanderlei Barbosa.

A expectativa de movimentação financeira é de mais de R$ 2 bilhões. “Nós temos uma expectativa este ano, de acordo com que os bancos estão ofertando, com as promoções de fábricas e com todo o crescimento na produção do Estado, uma movimentação superior a R$ 2 bilhões na realização da Feira”, afirmou o titular da Secretaria de Estado Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café.

Esse giro econômico agrada a produção local e potencializa os ganhos para o setor e, consequentemente, para o Estado. Fausto Garcia, que é diretor da Uniggel Sementes, uma empresa de maior referência no ramo, informou que a Agrotins é uma importante vitrine para que o Tocantins consiga ganhar mais incentivos e multiplicar a produção no setor agrícola. “Temos alta produtividade nos nossos negócios no Tocantins. A Agrotins vem, este ano, trazer a alegria de realizar a feira presencialmente e isso é muito importante para divulgar as novas tecnologias que estão à disposição do agronegócio. Agradeço ao Governador pela atenção, pela realização da feira, que tanto ajuda o agro no país”, comemorou Fausto.

Expositores

Na edição deste ano, são esperados cerca de 700 expositores. Segundo o presidente da Companhia Imobiliária de Participação, investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), Aleandro Lacerda, responsável pelo loteamento e pela comercialização dos espaços na feira, a Agrotins vai apresentar excelente qualidade aos participantes do evento no que tange à estrutura do espaço. “São 354 espaços de locação, sem contar os ambientes que foram oferecidos às instituições de ensino e outros setores da educação. Com esses espaços, serão ofertados, de forma gratuita, serviços de tecnologia e informação, também na área de ciência e educação para a agricultura”, informou.

No lançamento da Agrotins, também ocorreu a assinatura do Termo de Cooperação para a elaboração do edital de pesquisa agropecuária, firmado entre o Governo do Tocantins e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt). O edital será lançado oficialmente na Agrotins e visa selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa do setor agropecuário, na intenção de contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Estado do Tocantins no valor de R$ 2 milhões.

“Além de integrar, intensificar e preservar, precisamos da contribuição crítica e criativa da pesquisa da ciência, tecnologia e inovação. É o conhecimento que vai transformar tudo isso. Temos mais de 1,5 mil doutores à disposição do Estado preparados para trabalhar com agricultura e pecuária”, destacou o presidente da Fapt, Márcio da Silveira.

Feira

A Agrotins é promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), e é o mais importante evento voltado para produtores rurais, pesquisadores, técnicos, empresários e estudantes ligados ao agronegócio no Tocantins. A Agrotins é realizada anualmente, trazendo fomentos e novidades para o setor de agricultura nos eixos econômicos, comerciais e ainda de estudo e pesquisa, o que destaca a feira no cenário nacional, já que atrai público de todo o Brasil.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de parlamentares federais e estaduais; prefeitos; vereadores; representantes de instituições financeiras, e de sindicatos rurais; secretários de Estado; produtores e empresários do ramo do agronegócio.