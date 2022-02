Governador Wanderlei Barbosa prestigia aula magna e autoriza início das obras do Quartel do Corpo de Bombeiros de Porto Nacional

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, autorizou o início das obras de construção da sede da 5ª Companhia de Corpo de Bombeiros Militar de Porto Nacional. A Ordem de Serviços foi assinada nesta quarta-feira, 16, durante aula magna do Curso Tecnólogo em Gestão de Segurança Pública da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) para membros do Corpo de Bombeiros do Tocantins (CBMTO).

A sede da unidade operacional contará com 533,75 mª e vai demandar R$ 1.139.684,43 em investimentos. Os recursos são oriundos do Tesouro Estadual, alocados por meio de emendas parlamentares.

O Governador destacou a importância da construção do primeiro quartel com estrutura e aparelhamento exclusivamente para uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros. “A partir da conclusão das obras da unidade operacional de Porto Nacional os nossos bombeiros vão contar com um local projetado para atender todas as necessidades e bem atender a população de Porto e região”, avaliou.

Wanderlei Barbosa também ressaltou a importância da formação superior em segurança pública para os quadros da corporação. “Esse curso marca a reposição do contingente com a formação de 100 homens e mulheres que passarão a integrar os quadros do Corpo de Bombeiros”, completou.

O comandante-geral do CBMTO, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, disse que as obras da estrutura do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiro na Capital estão avançadas e agora será iniciada as obras do primeiro quartel da corporação no Tocantins, projetado para atender todas as demandas operacionais. “Essa obra é um grande avanço para a instituição e, aliada a esse convênio com a Unitins para melhorar o conhecimento dos nossos quadros, certamente configura um grande avanço, já que vão sair com um curso superior, que vai contar muito ao longo da carreira”, avaliou.

O Comandante explicou ainda, que a partir desse convênio os alunos não precisam buscar cursos em outras localidades.

O reitor da Unitins, Augusto Rezende, classificou como um dia histórico porque mais uma vez a instituição está cumprindo a missão de levar a educação de forma indiscriminada à população do Tocantins. “Aqui a gente escreve nos anais da história do nosso Estado, mais uma vez, o primeiro curso superior de Formação em Tecnologia em Segurança Pública, colocando o Tocantins no rol dos estados que praticam a integração academia e segurança na sua formação em todos os níveis”, frisou.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Jairo Mariano, destacou que o Corpo de Bombeiros é uma instituição estratégica e que essa sede em Porto Nacional vai agregar benefícios à cidade e região. “Além de beneficiar a cidade, essa sede que será construída vai proporcionar melhores condições de trabalho aos Bombeiros, já que foi projetada para esse fim”, comentou.