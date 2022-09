Governador Wanderlei Barbosa participa de eventos em Combinado e Aurora e reforça compromisso com o povo tocantinense

Por Assessoria

Nesta sexte-feira, 9, o governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos), reuniu-se com lideranças políticas nos municípios de Combinado e Aurora.

Acompanhado de seu vice Laurez Moreira (PDT) e da candidata ao senado, Professora Dorinha (UB), o governador Wanderlei Barbosa, reforçou que vai percorrer os 139 municípios do Estado e apresentar seu plano de Governo para a sociedade.

“É com o povo que meu trabalho acontece, e a nossa gestão é feita com a responsabilidade . Nós estamos aqui para fazer o governo das pessoas, nós andamos onde as pessoas andam, vivemos da maneira que as pessoas vivem, nós trabalhamos porque vocês precisam e depositam a confiança em nós”, enfatizou o Governador.

Wanderlei Barbosa lembrou que de agora em diante, tem que trabalhar dobrado, para que suas propostas cheguem de norte a sul do nosso Estado. “Fomos bem acolhidos por toda população e contamos com esse apoio para darmos continuidade aos programas que já estão sendo desenvolvidos na região e fortalecem a economia regional“.

Aurora

Em Aurora do Tocantins o governador Wanderlei Barbosa participou de carreata e agradeceu a receptividade e cada de gesto de carinho da população.

“Nós sabemos que são 139 municípios para visitar, queremos ver as pessoas, queremos deixar nossa semente da boa política plantada. As pessoas já reconhecem o nosso trabalho, já sabem a nossa intenção com o Tocantins”, detalhou o Wanderlei.

Ainda em Aurora, o governador declarou que irá continuar fazendo muito mais para melhorar todos os indicadores, de saúde educação, infraestrutura, segurança pública e geração de oportunidade e emprego.