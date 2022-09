Apoio de prefeitos e reconhecimento do trabalho no Senado marcam agenda de Kátia na Região Sul do Estado

Por Assessoria

Em uma agenda marcada pela emoção, reencontro com velhos amigos e aumento de apoio à sua candidatura, a senadora Kátia (Progressistas), candidata à reeleição, percorreu nesta quinta-feira e na sexta-feira os municípios da região sul do Estado. A senadora esteve em Cariri, Araguaçu, Alvorada (onde participou da abertura do rodeio), Sucupira, Peixe e São Valério. Em Peixe, um ato inédito: Kátia esteve com um grupo com mais de cinco ex-prefeitos que deixaram as rivalidades de lado para apoiá-la. Por onde passou, Kátia foi recebida com muito carinho, encontrando pelo caminho o resultado do seu trabalho.

Foi o que aconteceu em Cariri, onde Kátia conheceu a história do Chico das Garças, que esperava há mais de quatro anos pela cirurgia de Catarata. Emocionado, Seu Chico, como é conhecido, agradeceu a senadora por ter conseguido voltar a enxergar 100% e sem pagar a mais por isso.

“Tem que agradecer a Deus, Seu Chico. Foi ele quem nos iluminou para fazer essas cirurgias de catarata. Uma verdadeira benção”, disse Kátia.

Outro depoimento emocionante aconteceu em Sucupira, onde Cássia Marques contou com a ajuda da senadora Kátia quando mais precisou.

“A senadora nos ajudou no momento mais difícil das nossas vidas. Quando ouvi de uma médica em Gurupi que meu filho não sobreviveria sem uma UTI, procurei a equipe da senadora e prontamente fomos atendidos. Graças a Deus e à senadora meu filho está aqui, vivo, com saúde e com o coração cheio de gratidão por tudo que ela fez por nós”, contou Cássia.

“Eu agora só quero saber de gente. Tratar os dependentes químicos, como fizemos em Araguaína, aumentar o número dos chamados Lar Dia (para cuidar dos idosos durante o dia), cuidar da saúde bucal das pessoas através nosso Tocantins Sorridente, e tantas outras coisas que ainda quero fazer para melhorar a vida das pessoas. Isso é cuidar de gente”, defendeu a senadora.

Em Cariri, Kátia também recebeu o reconhecimento dos vereadores e do prefeito, Junior Marajó, parceiro de longa data para os investimentos no município. Segundo o prefeito, o apoio a Kátia acontece porque ela sempre trabalhou por Cariri.

“Quero te agradecer por tudo, de coração. Obrigado por ter nos recebido no gabinete tantas vezes, sempre abrindo as portas para Cariri. Digo para todos que meus candidatos são aqueles de quem eu tenho o que falar, e a senadora sempre trouxe recursos para a nossa cidade”, disse Marajó.

A bandeira municipalista, que Kátia defendeu em todos seus mandatos, pode ser vista em depoimentos como o do gestor de Cariri e também do prefeito de Sucupira, Divino Morais.

“Quero agradecer do fundo de coração, senadora, pelas emendas que já destinou. Fizemos campo de futebol, iluminamos toda a nossa cidade porque temos vocês em Brasília para nos ajudar”, relatou Divino.

No município de Peixe, tanto o prefeito Cezinha quanto os ex-prefeitos deixaram as diferenças de lado e participaram da reunião com a parlamentar. Para eles, é motivo de orgulho ter uma representante competente e reconhecida internacionalmente.

“Não tem nenhum outro candidato ao Senado que esteja mais por dentro das necessidades do nosso município do que a senadora Kátia.

Não podemos deixar de reconhecer o carinho que a senadora tem pela nossa cidade. É motivo de orgulho termos uma senadora competente e reconhecida internacionalmente. Vamos para às ruas ajudar a elegê-la, pois ela tem representatividade no nosso município.”, destacou o prefeito.

Outro prefeito parceiro de Kátia é o de Araguaçu, Jarbas Ribeiro. Ele agradeceu o trabalho já realizado pela senadora e os projetos que ainda virão, como a destinação de emendas para a construção de um Centro do Idoso no município.

“A senadora tem nos ajudado com recursos, trazendo progresso e desenvolvimento para Araguaçu. São ações que nos possibilitam crescer um pouco mais”, disse o prefeito de Araguaçu, Jarbas Ribeiro.

Falando em parceria, na vista a São Valério, Kátia esteve com o prefeito Olímpio Arraes, que defendeu a renovação do mandato de quem ajuda os municípios do Tocantins.

“Não precisamos ir atrás de aventura, precisamos de quem conhece as nossas necessidades. A senadora conhece os assentamentos, conhece a cidade. Ela sabe da realidade do povo do Tocantins, e é por isso que estamos caminhando ao lado dela”, defendeu Olímpio.