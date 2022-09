Ao lado de Bolsonaro, Dimas reforça compromissos com o Bico: hospitais, pavimentação da TO 0-10 e parque urbano

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) cumpriu uma intensa agenda em campanha ao lado do aliado e candidato a governador do Tocantins Ronaldo Dimas (PL), na região do Bico do Papagaio. Bolsonaro mais uma vez atraiu milhares de apoiadores na agenda que contou com as presenças do senador Eduardo Gomes (PL), dos deputados federais e candidatos à reeleição Tiago Dimas (Podemos) e Eli Borges (PL), além de prefeitos, vereadores e lideranças políticas e empresariais de vários municípios do Bico. Na ocasião, Dimas reforçou três importantes compromissos com a região para transformar a realidade dos municípios locais.

Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Imperatriz-MA e saiu ao lado de Ronaldo Dimas em motociata com apoiadores. O comboio passou pelos municípios de São Miguel, Sítio Novo e Axixá, onde o presidente reconheceu o trabalho de Dimas como prefeito de Araguaína e como o principal nome na corrida pelo governo tocantinense em 2022.

A motociata seguiu o trajeto até Araguatins com milhares de apoiadores do presidente e de Ronaldo Dimas que saíram dos municípios vizinhos para prestigiar o evento. Bolsonaro chegou em Araguatins e foi direto para a Orla conhecer as belezas naturais da cidade.

O Parque de Exposições do município ficou lotado e o presidente foi ovacionado pela multidão. Antes do discurso, Bolsonaro foi testemunha do compromisso de Ronaldo Dimas com a região do Bico do Papagaio.

Parque urbano do Bico do Papagaio

Uma das propostas apresentadas por Dimas durante a visita do presidente foi a implantação do primeiro parque urbano para atender a população de Araguatins e cidades vizinhas. É o Parque Taquari com projeto já desenvolvido pela equipe técnica de Ronaldo Dimas para oferecer mais lazer e qualidade de vida.

Maternidade do Bico e hospital universitário

Dimas também reforçou seu compromisso com a saúde pública. Assim como fez em Araguaína durante seus oito anos como prefeito, ampliando a rede hospitalar, uma das principais propostas é a criação da maternidade do Bico do Papagaio em Araguatins e a transformação do Hospital regional de Augustinópolis em hospital universitário “O hospital de Augustinópolis nós transformaremos no hospital Universitário. Isso porque além do Ministério da Saúde, vem recurso também do Ministério da Educação, 25% a mais para reforçar o atendimento para o nosso povo”, completou Dimas.

Ecoporto ligando o Tocantins a Manaus

Ronaldo Dimas também ressaltou em seu discurso a proposta para fazer funcionar de fato o Ecoporto de Praia Norte, com potencial de impulsionar a região do Bico do Papagaio criando milhares de empregos. O potencial hídrico da região é um dos principais fatores que podem acelerar o crescimento econômico regional com a geração de empregos através da hidrovia que vai ajudar a escoar a produção através dos rios Araguaia e Tocantins até Manaus-AM. “A região pode se tornar um grande centro de distribuição”, garantiu.

Pavimentação de Araguatins a Ananás

Dimas finalizou reforçando o compromisso em recuperar as rodovias da região. A TO-010 que liga Araguatins a Ananás é uma delas. “Está nas nossas mãos fazer o que o Tocantins precisa. Com saúde funcionando, rodovia funcionando, com tudo funcionando, vamos transformar este Estado”, finalizou.

Respaldo total do presidente Bolsonaro

Jair Bolsonaro, assim como fez em seu discurso para milhares em Axixá, reconheceu o trabalho de Dimas e reforçou seu compromisso com o Estado com a eleição do seu aliado. “Nós sabemos dos riscos que enfrentamos no momento, mas temos fé, temos esperança. Vamos continuar agindo dessa maneira, cada vez mais mostrando para o mundo que o Brasil está no caminho certo. Quando o mundo todo sofria com as consequências da guerra lá fora, hoje o Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. Com a nossa eleição, e a eleição do Dimas aqui, vamos transformar o Tocantins também”, falou o presidente da República.