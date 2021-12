Governador Wanderlei Barbosa inicia trativa de convênios com a USP para capacitação de servidores públicos

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu-se na manhã desta sexta-feira, 17, com representantes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP) para tratar de futuros convênios com a universidade com foco na capacitação de servidores públicos estaduais.

A Professora Doutora Ana Carla Bliacheriene falou dos vários projetos que a universidade desenvolve com base nos pilares de ensino, pesquisa e extensão. “A gente entende que essa tríade é absolutamente essencial para os governos do presente e do futuro que caminham para sua transição digital respeitando a sustentabilidade, os interesses e vocações locais e a universidade está pronta, apta e disposta a fazer essa colaboração. No pilar de pesquisa nós entendemos que a pesquisa só faz sentido quando ela pode ser aplicada na realidade das pessoas. Então as atividades de extensão, com capacitação para servidores em diversos temas que a universidade pode colaborar, além de construção de projetos para aplicação prática no Estado estão no DNA da USP”, frisou.

Agradecendo a receptividade do Governador, a Professora Doutora elencou possíveis parcerias. “Nós temos duas possibilidades de especializações que deverão iniciar no ano de 2022 e que já franqueamos ao Governador, a possibilidade de que servidores possam se inscrever. Que é uma especialização em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes e outra sobre Inovação e Auditoria para o Setor Público”, informou.

O governador Wanderlei Barbosa afirmou que a gestão tem interesse em fazer convênios via Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) para oportunizar qualificação aos servidores públicos estaduais. “Motiva muito a gente porque nós temos servidores nas mais diversas áreas importantes e nós temos que construir e qualificar os seus currículos. Então, se nós recebemos uma proposta de parceria da USP nos agrada bastante, pelo tamanho da universidade e o que ela representa para o ensino superior, pós-graduações, mestrados e os cursos de qualificação que a USP promove Brasil afora. Nós queremos estar nessa agenda com a USP, tratando desse assunto e qualificando os nossos servidores”, ressaltou.

Também participaram da reunião, o Professor Doutor Luciano Vieira de Araújo; os secretários de Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Jairo Mariano, de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Miyuki Hyashida, da Casa Civil, Deocleciano Gomes, da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Vaz; o deputado estadual Léo Barbosa; e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), André Matos.