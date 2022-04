Governador Wanderlei Barbosa assina ato de nomeação de 216 policiais penais e agentes do sistema socioeducativo

Por Thuanny Vieira / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

03/04/2022 – Publicado às 14h55

Após anos de espera, o Governador Wanderlei Barbosa, assinou nesta sexta-feira, 1º de abril, o ato de nomeação de 216 candidatos aprovados em concurso público para provimentos de cargos da Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju), realizado em 2014. O ato que será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição desta sexta, nomeia 156 policiais penais e 60 agentes do sistema socioeducativo.

O Governador Wanderlei Barbosa afirmou que garantir o direito dos aprovados no concurso público é garantir a segurança de todos os cidadãos tocantinenses. “Assinar este ato tão aguardado pelos aprovados do concurso público é muito mais do que garantir um direito deles, é reforçar a segurança de todos os cidadãos tocantinenses, com profissionais que por mérito passaram no concurso e já realizaram todos os cursos de formação. Os nossos policiais e agentes já estão prontos para atuar”.

O Secretário da Seciju, Deusiano Amorim, destacou que o ato de nomeação representa uma vitória para o sistema penitenciário e socioeducativo do Estado após anos de espera dos candidatos aprovados. “É uma vitória, uma conquista que é estendida a todos que estão sendo chamados neste momento, concursados que há muitos anos esperavam por esse ato do Governador, que reconheceu a oportunidade de dar posse para todos os policiais penais e grande parte dos concursados do socioeducativo. Neste ato ele também irá reforçar a segurança do sistema penitenciário e nas unidades do sistema socioeducativo”, concluiu.

Dentre os agentes socioeducativos, foram nomeados agentes especialistas em Pedagogia, Técnico em Enfermagem, Serviço Social e Psicologia. Todos os candidatos dessas categorias já passaram pelo curso de formação e estão aptos para o início imediato de suas atribuições.

O Concurso

O edital do concurso público para o provimento de vagas e cargo do quadro da Seciju foi lançado em abril de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e deflagrado em 15 de outubro de 2014. O certame teve aproximadamente 42 mil inscritos. A prova objetiva foi aplicada em dezembro do mesmo ano.

A primeira etapa do concurso esteve a cargo da Secretaria de Estado da Administração (Secad), e foi conduzida por meio da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). Já a segunda etapa, que consistia no Curso de Formação, foi realizada pela Seciju. A primeira turma do Curso de Formação do Sistema Penitenciário iniciou as aulas em 15 de novembro de 2016 e a segunda, formada pelo cadastro de reserva, em 17 de setembro de 2018.

Em 2016, o Governo do Tocantins nomeou 820 aprovados para o quadro do Sistema Prisional, sendo 24 para os cargos de Analista em Defesa Social e 796 Técnicos em Defesa Social. Atualmente 745 servidores oriundos desse chamamento estão em exercício nas unidades penitenciárias e prisionais do Estado.