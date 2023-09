Governador Wanderlei Barbosa entrega obra de rodovia no Bico do Papagaio avaliada em R$ 20 milhões

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, entregou nessa quarta-feira 6, para a população da região do Bico do Papagaio, a obra de restauração asfáltica do trecho da TO-126, que liga Itaguatins a Maurilândia.

A obra teve investimento de R$ 20 milhões do Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto). O Governador também visitou a Escola Estadual de Itaguatins, que está em fase final de construção.

“É com grande satisfação que entrego essa rodovia à população de Maurilândia e Itaguatins. São 32 km que receberam serviços de conservação e manutenção. É uma alegria poder trabalhar de norte a sul do nosso Estado em todas as áreas, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, fazendo o melhor pelo nosso povo”, ressaltou o Governador.

Escola Estadual de Itaguatins

As obras de construção da Escola Estadual de Itaguatins incluem oito salas de aula, guarita, quadra coberta, casa de bombas, central de GLP, implantação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e paisagismo, com um investimento de R$ 2.968.000,00.

O governador Wanderlei Barbosa expressou sua satisfação por retomar uma obra que teve seu início em 2007. “Esta obra importante é um investimento do nosso governo na educação, proporcionando à população de Itaguatins a certeza de que em breve entregaremos uma escola completa e de qualidade para os jovens desta cidade, garantindo uma melhor aprendizagem” destacou.

O estudante do terceiro ano do ensino médio e presidente do grêmio estudantil, João Carlos, agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa por realizar o sonho de ter uma escola com condições e estrutura adequadas para seus estudos. “Gostaria de agradecer em nome de todos os estudantes da Escola Estadual de Itaguatins pelo cuidado e compromisso que o governador Wanderlei Barbosa teve em retomar a obra da escola, que é um sonho de todos nós,” salientou João.

“Esta é uma obra muito importante para o município de Itaguatins. Ela estava parada por muitos anos, o que causava descontentamento na sociedade, uma vez que o município necessita de uma escola estadual desse porte. Só queremos agradecer e parabenizar o governador Wanderlei Barbosa por ter tido a preocupação de realizar uma nova repactuação nesta obra,” acrescentou a prefeita de Itaguatins, Maria Ivoneide Barreto.

Edição: Caroline Spricigo