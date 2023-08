Semus reforça importância da atuação da vigilância sanitária na Capital

Conscientizar a população para ter educação sanitária e um estilo de vida mais saudável é um processo lento, que tem sido pauta diária das equipes de saúde da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), depois da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19). Neste sábado, 5, dia que se comemora o Dia Nacional da Saúde e também o Dia Nacional da Vigilância Sanitária no Brasil, a Semus reforça a importância da atuação da Vigilância Sanitária de Palmas (Visa) em garantir qualidade de vida e segurança da saúde pública da Capital.

A diretora da Vigilância em Saúde da Semus, Meire Rodrigues, explica que a Visa tem a responsabilidade de controlar todas as etapas e processos das atividades direta ou indiretas relacionadas à saúde, como a produção de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de limpeza e cosméticos. Além disso, também vistoria estabelecimentos relacionados à saúde frequentados por pessoas, como consultórios médicos, odontológicos, estéticos, clínicas veterinárias, supermercados, farmácias, academias, hotéis, escolas, cabeleireiros, dentre outros.

Como gerente do núcleo de educação em Vigilância Sanitária da Visa, Silvana Teixeira, afirma que a profissão exige atualização constante de informações científicas para abordar a população com eficiência. “A pandemia, especialmente, exigiu uma resposta rápida e assídua das equipes da Visa. Foi um período de desafio enorme por estarmos na linha de frente, protegendo a saúde da população, mas hoje colhemos os frutos e percebemos o impacto positivo, e estamos orgulhosos por termos contribuído no salvamento de vidas”, completa.

Silvana reforça que a colaboração entre diferentes setores e profissionais da saúde asseguram que o trabalho diário seja realizado de maneira coordenada e eficiente para melhor funcionamento da saúde pública. “As nossas ações traçam a necessidade do atendimento das pessoas em unidades de saúde, assim como outros setores como, por exemplo, a limpeza pública, que também auxiliam em nossas atividades. Está tudo interligado e é de suma importância esse alinhamento com toda a gestão”, frisa a gerente.

5 de agosto

A escolha da data para as celebrações é em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872, e foi um personagem importante na história do combate e erradicação das epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola no Brasil.

A diretora da Vigilância em Saúde da Semus, Meire Pereira, destaca o trabalho desempenhado pelo sanitarista e ressalta que algumas medidas de segurança e controle de doenças são frutos das descobertas dele. Ela cita exemplo o controle e manejo de vetores de doenças como a febre amarela e demais arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti que causam dengue, zika vírus e chikungunya.