Governador Wanderlei Barbosa assina nesta terça, 3, ordem de serviço das obras da sede própria da Unitins

Nesta terça-feira, 3, o governador Wanderlei Barbosa estará em Dianópolis para assinar a ordem de serviços para a construção da sede própria da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) Câmpus Dianópolis. A assinatura vai acontecer às 10h30 na Gleba 3, no setor Industrial de Dianópolis, na saída para o município de Rio da Conceição, com as presença do reitor da Unitins, professor Augusto Rezende; presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Márcio Pinheiro Rodrigues; sócio da empresa Coceno Construtora, responsável pela obra, Maurício Ferreira Barbosa; além de parlamentares e autoridades locais.

A construção do Câmpus Dianópolis é sinônimo de oportunidade e garantia de expansão do ensino superior na região Sudeste. A obra conta com orçamento de R$ 22 milhões do governo estadual, e ocupará uma área de 15 mil metros quadrados com 6 mil metros quadrados de área construída. O terreno foi doado pela Prefeitura de Dianópolis, com anuência da Câmara de Vereadores.

O Câmpus Dianópolis terá 30 salas de aulas, além de laboratório de informática, biblioteca com 200 metros quadrados, dentro dos padrões exigidos pelo Conselho Estadual de Educação. A estrutura terá também um auditório com capacidade para 150 pessoas, rampas de acessibilidade, cantina, pátio coberto, espaço de convivência, banheiros adaptados com tudo dentro dos padrões arquitetônicos mais modernos, priorizando acessibilidade e sustentabilidade com previsão para início das aulas no Câmpus no primeiro semestre de 2025.

Imagem ilustrativa do futuro câmpus Dianópolis (Arquiteto Luiz Valiente/Divulgação)

Atendendo a comunidade dianopolina e a região desde 2014, a Unitins Câmpus Dianópolis funciona atualmente em dois prédios, sendo a sede administrativa em prédio cedido do município e as salas de aulas no Colégio João D’Abreu (locado pela Instituição).

Na última quarta-feira, 27, o reitor da Unitins esteve em Dianópolis, e visitou o local onde está sendo construído o Câmpus e destacou que “é a realização de um sonho e convido a todos para participar deste momento, juntamente com nossos deputados estaduais, federais e senadores ao lado do nosso governador Wanderlei Barbosa. Essa obra vai mudar a região Sudeste, trazendo novas oportunidades de acesso ao ensino superior com novos cursos, melhorando a qualidade do ensino da nossa Unitins. Conto com todos vocês e os convido para estarem conosco neste dia tão importante”, disse.

Atualmente, o Câmpus Dianópolis conta com os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito, totalizando cerca de 850 estudantes. Com o investimento na construção da sede própria na Terra das Dianas, o governo do Tocantins vai possibilitar novas oportunidades para toda região Sudeste, ampliando o número de vagas, podendo até dobrar, além da instalação de novos cursos.

A comitiva do governador Wanderlei Barbosa vai contar com a presença de deputados estaduais, federais, senadores, secretários de estado, além da comunidade acadêmica da Unitins, lideranças políticas da região Sudeste e população de Dianópolis e demais cidades da região.

A cerimônia contará com homenagens com a participação da comunidade acadêmica do Câmpus Dianópolis e apresentação do projeto do Câmpus.