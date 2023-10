Em Fórum no Palácio Araguaia, Nudem debate políticas públicas voltadas às mulheres

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), por meio do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), está participando do I Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres (FPPM), iniciado hoje, 28, no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. O evento é uma realização da Secretaria de Estado da Mulher (Secmulher) e conta com a presença da coordenadora do Nudem, defensora pública Pollyana Lopes Assunção.

Para a Coordenadora do Nudem, o Fórum é essencial para debater políticas públicas voltadas às mulheres, especialmente no combate à violência doméstica. Durante a solenidade de abertura, quando compôs o dispositivo de autoridades, Pollyana Lopes recebeu uma lembrança entregue pela secretária da Secmulher, Berenice Barbosa, e pelo reitor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Augusto Rezende.

De acordo com a Secretaria da Mulher, o objetivo do evento é o de garantir direitos e combater as desigualdades, discriminações e todas as formas de violência, além de discutir estratégias e ações que irão impulsionar o desenvolvimento das políticas públicas para as mulheres no estado.

Também participa do Fórum a analista jurídica do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos Humanos (NDDH) da DPE-TO, Liz Marina Régis Ribeiro.

A abertura contou com a presença da coordenadora-geral de Articulação dos Organismos de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, Celia Watanabe; do reitor da Universidade Federal do Tocantins, Luís Eduardo Bovolato; do secretário estadual de Cidadania e Justiça, Deusiano Amorim; do secretário estadual de Cultura, Tião Pinheiro, além de deputadas(os) e vereadoras(es) de municípios tocantinenses.

O Fórum

A programação do evento segue nesta sexta-feira, 29, com o lançamento do Projeto de Prevenção ao Assédio – Apresentação do diagnóstico de violência contra as mulheres no estado do Tocantins e plenária sobre as pactuações e parcerias para a efetividade da política estadual para as mulheres.