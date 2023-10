Governo do Tocantins estuda implantar unidade experimental do bambu para produção de biomassa

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e o Centro Brasileiro de Inovação e Sustentabilidade (Cebis), estudam implantar uma unidade experimental para plantio do bambu como alternativa de biomassa. A intenção é de que até novembro de 2023, inicie o plantio do experimento, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agronômo Mauro Medanha, em Palmas.

Ao falar do projeto, o secretário da Agricultura e Pecuária (Seagro), Jaime Café explica que o plantio do bambu é uma alternativa viável importante para produção da biomassa, essencial para utilizar nas caldeiras, tanto das indústrias, como nas secadoras de sojas. “Sendo uma oferta de biomassa mais rápida, um volume interessante para estes segmentos, faremos as vitrines experimentais de variedades do bambu, na produção de biomassa e na construção civil, fabricação de móveis e, ainda o uso do broto da planta para alimentação humana, sendo uma atividade altamente promissora”, destacou.

Para a presidente do Cebis, Katiane Gouvêa, a proposta da instituição é desenvolver um projeto de pesquisa, em parceria com a iniciativa privada do agronegócio tocantinense e a Seagro. “O bambu pode ser utilizado como biomassa para usina de etanol de milho, mas também para secagem de grãos. Portanto, pretendemos organizar, desenvolver, monitorar e validar a cultura do bambu com as particularidades do Tocantins”, ressaltou o gestor.

Katiane Gouvêa acrescenta ainda que, por ser uma gramínea, o bambu não precisa ser replantado. No Brasil existe plantio com mais de 50 anos de rebrota de bambu após colheitas manuais. “Mais de 60% do custo podem estar representados apenas no primeiro ano do plantio, e é possível plantar com baixo custo de fertilizante e diesel. Segundo nossos estudos internos, a biomassa de bambu está 50% mais barato que o preço do cavaco de eucalipto. O bambu pode ser biomassa, mas também pode ser utilizado como carvão e biochar (biocarvão), como fertilizante do solo”, complementou a presidente da Organização.

Instituição

O Centro Brasileiro de Inovação e Sustentabilidade (Cebis) é uma organização social civil de utilidade pública que tem como umas das missões, a difusão e a promoção sustentável, com foco no ambiental, social e econômico.

Agrotins 2024

As variedades do bambu plantadas na unidade experimental serão apresentadas aos visitantes durante a próxima edição da Agrotins, em 2024.

Edição: Hérica Rocha/Governo do Tocantins