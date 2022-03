Em Araguaína, Governador Wanderlei Barbosa apresenta programas que beneficiam o agronegócio tocantinense

Por Guilherme Lima / Guilherme Lima | Governo do Tocantins

26/03/2022 – Publicado às 05h45

O auditório do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Araguaína, foi o cenário no qual o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, apresentou dois programas importantes para o agronegócio tocantinense. Trata-se do Programa Nacional de Crédito Fundiário (Terra Brasil), que vai conceder crédito para compra de terras e o Programa Mais Genética Tocantins, que vai disponibilizar 130 mil kits para Inseminação Artificial de Tempo Fixo (IATF).

Os programas fomentarão o agronegócio e irão beneficiar, principalmente, o pequeno e médio produtor rural e vão ter abrangência em todo o Estado. “As nossas instituições precisam sempre estar à disposição do homem do campo. Um dos objetivos do nosso governo é fazer crescer o setor de produção. Com os programas, queremos fazer com que aqueles que não têm acesso a essas políticas possam ter agora”, afirmou o Governador Wanderlei Barbosa.

O crédito, financiado pelo Terra Brasil, vai possibilitar a aquisição de áreas que não são aptas à desapropriação e o recurso também pode ser usado para estruturar propriedades rurais.

O valor do financiamento é superior a R$ 170 mil. O que agradou muito o produtor rural em Araguaína, Ernesto Pereira Gomes. Atuando na área a mais de 20 anos, atualmente, trabalha cultivando sua horta comunitária. Com a possibilidade de conseguir crédito facilitado pretende aumentar a produção e consequentemente a renda da família. “O que temos é pouco, a gente que está precisando de mais um dinheirinho, ter essa facilidade, para o produtor é muito bom”, afirma o agricultor.



Mais Genética



O evento também foi marcado pela apresentação do programa Mais Genética Tocantins, cujos kits são compostos por medicamentos hormonais que elevam a eficiência reprodutiva dos rebanhos e vão estar disponíveis para todos os municípios do Tocantins, sendo 100 mil kits para gado de corte e 30 mil para gado de leite.

“É o maior programa de melhoramento genético do Brasil, e o mais importante, é a irradiação dessa tecnologia, o pequeno produtor ter na sua propriedade esse kit, e, quem está fazendo isso hoje é o Tocantins e queremos distribuir para o Estado inteiro”, reforça o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café.

Além dos produtores rurais, a reunião contou com as presenças de secretários de Estado, de secretários municipais de agricultura e prefeitos de cidades circunvizinhas, equipes técnicas da Seagro e do Instituto Rural do Tocantins (Ruraltins).