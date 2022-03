Governador Wanderlei Barbosa assina convênio com Prefeitura de Guaraí para investimento de R$ 8 milhões no Parque Industrial da cidade

Por Jarbas Coutinho | Governo do Tocantins

13/03/2022 – Publicado às 07:21

O governador do Estado do Tocantins Wanderlei Barbosa, e a prefeita de Guaraí, Fátima Coelho, assinaram nesta sexta-feira, 11, o Termo de Convênio para a reestruturação do Parque Industrial e Comercial Domingos Mariano, em Guaraí. Esse é o primeiro parque industrial a ser licitado pelo Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (PICS). As obras vão demandar investimentos na ordem de R$ 8,2 milhões.

O Parque está localizado às margens da BR-153, em uma área de 242 mil m² e tem capacidade para 84 indústrias. Com a assinatura do convênio, o próximo passo será o lançamento do edital de licitação que, segundo o titular da pasta da infraestrutura, Cidades e Habitação, Jairo Mariano, deverá ocorrer nos próximos dias. Ele explicou que o local será dotado de uma infraestrutura adequada, como drenagem, pavimentação e outras para receber empresas interessadas em investir no Tocantins. “O Governo está estimulando o desenvolvimento econômico e promovendo a geração de empregos”, ressaltou.

O governador Wanderlei Barbosa salientou que Guaraí é uma cidade estratégica, localizada no centro do Estado, nas margens da BR-153, com fácil acesso a vários estados, uma logística privilegiada e constitui um importante polo de produção. “Vamos fazer o possível para dar andamento nas obras o mais rápido possível. Queremos realizar esse sonho, que vai fortalecer a economia do município e do Tocantins”, comentou.

A prefeita Fátima Coelho comemorou a assinatura do convênio e afirmou que o recurso é resultado de muita luta e, acima de tudo, o sonho dos guaraienses para o crescimento econômico e a geração de empregos no município. “Guaraí está localizada no coração do Tocantins e, agora, com o Parque Industrial, podemos oferecer melhores condições para atrair investimentos. Temos recebido diversos investidores que acreditam em nossa economia e pretendem instalar suas empresas no município”, frisou a prefeita, agradecendo ao governador pelo desprendimento em criar as condições para melhorar a infraestrutura dos parques industriais.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, explicou que a implantação da infraestrutura do parque industrial de Guaraí faz parte da primeira fase do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS), que visa dotar os parques industriais do Estado de infraestrutura adequada para receber investidores e impulsionar a economia do Tocantins. “O PICS, em sua primeira etapa, vai realizar a estruturação de todas as áreas industriais do Estado. Vai dotar de infraestrutura aqueles que ainda não tem, como é o caso de Guaraí e vai revitalizar aqueles que já estão com a infraestrutura comprometida, como é o caso de Paraíso [do Tocantins], Gurupi, Araguaína e outros”, ressaltou.

PICS

O PICS é uma iniciativa do Governo do Tocantins, por meio da Sics, em parceria com entidades públicas e privadas, que prevê o investimento de mais de R$ 110 milhões na reestruturação da infraestrutura dos distritos industriais ao longo de quatro anos e ações estratégicas de fomento à atividade empresarial no Estado.

Para o primeiro ano do programa, o investimento previsto é de mais de R$ 50 milhões e o intuito é de que as obras iniciem ainda no primeiro semestre de 2022. O plano de trabalho, dividido em três fases, contempla as ações de melhoria da infraestrutura para a atração de novos negócios, fomento ao desenvolvimento econômico e observação dos resultados para o planejamento dos próximos 10 anos.