Prefeitura de Porto Nacional e Associação de Cabos e Soldados do 5º Batalhão da Polícia Militar realizam projeto social

Por: Nadya Mayara | Secretaria Municipal da Comunicação

14/03/2022 – Publicado às 05:06

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional realizou, neste sábado, 12, atendimentos médico e odontológico, dentre outros, durante o desenvolvimento do projeto social Força Tarefa 3S a Força do Bem, de segurança, saúde e apoio social. realizado pela Associação de Cabos e Soldados do 5º Batalhão da Polícia Militar. A ação aconteceu no Clube de Soldados e contou também com a colaboração do Corpo de Bombeiros Militares e do ITPAC Porto. Além de serviços de saúde, as crianças que foram ao local participaram de brincadeiras e atividades educativas.

A superintendente municipal de saúde, Domingas Thayse, esteve presente e agradeceu aos profissionais de saúde e segurança pela ação. “Parabenizo toda equipe de profissionais envolvida neste trabalho impecável, são iniciativas como essa que fazem a diferença”, destacou.

O presidente da Associação dos Cabos e Soldados do 5º BPM, Sargento Nirley Castro de Macedo Fernandes, idealizador do projeto, disse que esse trabalho social iniciou desenvolvendo a prática esportiva com adolescentes de 6 a 17 anos que fazem parte da escolinha de futebol do clube da Associação e, posteriormente o projeto foi ampliado, alcançando a comunidade em geral. “Ficamos muito felizes em ver a proporção de pessoas atendidas, o empenho e dedicação de todos os profissionais que trabalharam em prol de atender a todos que estiveram presentes oferecendo serviços de qualidade a quem mais precisa, em situação de vulnerabilidade social. Estou muito orgulhoso do trabalho exitoso que foi realizado”, enfatizou.

A enfermeira Flanderta Corado Lopes, também idealizadora do projeto junto com o esposo Sargento Nirley, ressaltou que o intuito da iniciativa é atender a comunidade de forma igualitária, prestando serviços que, de alguma forma, possam trazer mais qualidade de vida a todos.

Conforme a coordenadora acadêmica do ITPAC Porto, Dilce Nascimento, uma das missões da Instituição é trabalhar a questão da responsabilidade social, levar a transformação para o município de Porto Nacional e a região circunvizinha. “Trabalhar uma ação como essa que envolve diferentes segmentos como, a saúde, segurança e a ação social é fundamental, porque daí já trabalhamos um dos nossos pilares que é a intersetorialidade, que possibilita um escopo maior de ações para o município portuense. Para os nossos acadêmicos também é muito benéfico, uma vez que promovemos essas experiências, essa vivência com a comunidade, entender o que é responsabilidade social desde a formação e mesmo após formado ele precisa continuar com esse trabalho. Para nós é sempre uma honra poder contribuir com o crescimento de Porto Nacional”, explicou.

A dona de casa Ivanilde Matos, comemorou ter conseguido o encaminhamento para a realização de exames que já esperava há algum tempo. “Nesse período de pandemia ficou muito difícil conseguirmos acesso a muitos serviços de saúde, pois obviamente foi priorizado atender os casos de Covid-19, e essa ação é uma oportunidade maravilhosa de sermos atendidos, com muito mais tranquilidade e também sanar dúvidas, estou bastante satisfeita”, frisou.

Serviços oferecidos

Consultas médicas, renovação de receitas, pedido ECG e encaminhamentos, consultas de enfermagem, aferição de pressão arterial, orientação HAS, teste de glicemia capilar, verificação de temperatura, peso e altura, verificação de saturação e massa corpórea, consulta odontológica (avaliação e acompanhamento ITPAC), atualização da caderneta de vacinação (esquema vacinal e Covid-19), solicitação de exame e eletrocardiograma, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e C), testes rápidos Covid-19, avaliação nutricional, avaliação psicológica, orientações gerais, ações sociais (brincadeiras e atividades educativas), ambulância (atendimento urgência), PM e BM (simulação de primeiros socorros).