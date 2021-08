Governador Mauro Carlesse participa do Festejo do Bonfim em Natividade

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, deu uma pausa em sua agenda de trabalho para participar do Festejo do Senhor do Bonfim, no município de Natividade.

Nesse sábado, 14, como já é de costume, o Governador se juntou aos romeiros na caminhada de Natividade ao santuário. Neste domingo, 15, ele se recolheu no altar principal do santuário para um momento de oração e foi recebido na casa paroquial pelo pároco Leomar Souza.

“Esse é um momento de fé, de união de todos os tocantinenses. É um momento de recolhimento e agradecimento ao Senhor do Bonfim pelas graças, pelas conquistas e para pedir força, saúde e inteligência para enfrentar os desafios. Estou renovado e feliz de estar neste local religioso e histórico, junto com o povo e com o padre Leomar, que nos recebeu tão bem. O santuário do Senhor do Bonfim é um local abençoado, ideal para agradecer pelas graças recebidas e renovar a nossa fé”, ressaltou.

Para melhor atender os visitantes, o Governo do Tocantins realizou a limpeza do local, bem como das rodovias de acesso ao local. Outra medida importante foi no aspecto de segurança, com policiamento ostensivo nas rodovias e no interior do santuário. Essas ações visam proporcionar mais comodidade aos que procuram o santuário para pagar suas promessas e buscar paz espiritual.

O Governo do Estado também conta com o Centro de Apoio, que atende os romeiros das 6 às 23 horas, desde o dia 7 deste mês até esta segunda-feira, 16. Os visitantes são recepcionados por uma equipe multifuncional que oferta água, alimentos leves, banheiros, cadeiras para descanso, assistência à saúde e orientações sobre os protocolos de distanciamento da covid-19.

Festa do Bonfim

O Festejo do Senhor do Bonfim de Natividade ocorre há mais de dois séculos e deu origem à primeira igreja construída no povoado, em 1750. Conta a tradição que um vaqueiro encontrou uma imagem do Senhor do Bonfim em cima de um toco de árvore e, após levá-la para Natividade, a imagem voltou a aparecer de forma inexplicável em Bonfim, nas cercanias da sede do município. Como o santo não parava na cidade, os devotos começaram a seguir a pé até o povoado, onde até hoje rezam, fazem e pagam promessas por graças alcançadas e atribuídas ao Senhor do Bonfim.

Tradição

É tradição que os moradores da cidade comecem a organizar os festejos e se preparar para receber os romeiros com meses de antecedência. Geralmente pessoas mais velhas e devotas preparam o templo, lavando-o e enfeitando o altar. Como não há acomodações para os milhares de romeiros, famílias preparam alimentos e abrem suas casas para acomodar gratuitamente parentes e conhecidos. Porém, a grande maioria se instala em tendas armadas nos arredores da igreja.