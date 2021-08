Governador Carlesse destaca compromissos cumpridos ao visitar obras em rodovias no Sul do Tocantins

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, realizou nesta quinta-feira, 12, mais uma maratona de visitas a obras rodoviárias em execução, desta vez na região sul do Estado. A agenda do Governador incluiu, ainda, a entrega de kits de alimentos a estudantes da rede estadual e a entrega de certificados aos capacitados pelo Programa Juventude Empreendedora 2.1.

Uma das obras mais aguardadas na região é o trecho da rodovia TO-387, mais conhecido como “o apertado da hora/curva da morte”. A obra é uma reivindicação dos moradores, por causa da frequência de acidentes que ocorrem no trecho em que a rodovia passa pela Serra Dourada.

“Esse é um compromisso que fizemos com essa comunidade quando eu ainda era deputado, de melhorar e de tornar esse local menos perigoso. Não tínhamos noção da grandeza e das dificuldades, mas estamos mostrando que foi possível, cumprimos nosso compromisso e sugiro aos munícipes que mudem o nome do trecho, que não representa mais perigo a quem trafega pela rodovia”, ressaltou o Governador.

No local foi executado o alargamento do aterro, a mudança de traçado de um conjunto de curvas e o aumento do raio da pista de rolamento dentro da curva. Investimento de cerca de R$ 1,5 milhão. O índice de conclusão da obra chega a 90%.

O prefeito de Palmeirópolis, Bartolomeu Moura, agradeceu o comprometimento do Governador. “Gestão pública se faz desta forma: assumindo compromissos, realizando as obras reclamadas pela população e corrigindo o que for necessário. Em nome da população, agradeço ao Governador Mauro Carlesse”, declarou.

TO-141

O Governador também visitou o trecho da rodovia TO-141, que liga o Tocantins à divisa com o estado de Goiás. No trecho, foram executadas as obras de terraplenagem, drenagem pluvial, obras de arte, sinalização horizontal e vertical e pavimentação asfáltica de 26,25 km da rodovia. O valor do investimento é de R$ 24 milhões. A obra é financiada com recursos do Banco Mundial, por meio do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), na modalidade pavimentação.

O local foi contemplado com uma estrada de pista simples de mão dupla, com a utilização do sistema de Tratamento Superficial Duplo (TSD), com a finalidade de suportar trânsito de veículos de carga. “Esse sistema leva duas camadas de britas intercaladas com emulsão asfáltica e a sobreposição do acabamento em microrrevestimento asfáltico”, explicou a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Agência Tocantinense Transportes e Obras (Ageto), Juliana Passarin.

O ex-prefeito de Palmeirópolis Fábio Vaz destacou o empenho do Governador para realizar o asfaltamento do trecho. “Essa rodovia é fruto do empenho do Governador Carlesse. Representa segurança para centenas de trabalhadores que trafegam pela rodovia para os seringais da região “, pontuou.

A pavimentação do trecho é uma demanda antiga da população de Palmeirópolis e região, que tem na produção de látex e de gado as suas principais atividades econômicas. “A rodovia irá contribuir com a melhoria do escoamento da produção da agricultura, da pecuária e o transporte de pessoas”, destacou o Governador.

O governador Carlesse também vistoriou as obras de reconstrução do trecho da rodovia TO-387, que sai de Palmeirópolis sentidos divisa do Tocantins com Goiás, com 28,13 km; além da TO-498 até o entroncamento da TO-373, numa extensão de 78 Km.

“Essas obras estão sendo viabilizadas em virtude do ajuste fiscal e do equilíbrio das contas públicas implementadas por determinação do governador Mauro Carlesse”, frisou o secretário de Estado da Fazenda, Sandro Henrique. De acordo com ele, esse equilíbrio permitiu pagar fornecedores e o funcionalismo em dia, bem como resgatar a credibilidade do Estado.

Kits de alimentos

Em Palmeirópolis, o governador Mauro Carlesse, acompanhado da secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, realizou a entrega simbólica de kits de alimentação escolar para estudantes da rede estadual de ensino. O ato foi realizado no Colégio Militar do Estado do Tocantins Professora Maria Guedes.

Ao todo foram disponibilizados 856 kits de alimentos para os estudantes da rede estadual de ensino, matriculados no Colégio Estadual Professora Oneide Rosa de Moura e no Colégio Militar do Estado do Tocantins – Professora Maria Guedes.

Juventude Empreendedora

Na Câmara de Vereadores, o Governador participou da cerimônia de entrega dos certificados do Curso do Programa Juventude Empreendedora 2.1. Ao todo foram capacitados 40 jovens na cidade.

No Tocantins, o programa foi realizado pelo Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), em parceria com o governo estadual e contou com mais de 7.400 inscritos. A capacitação aborda finanças, comunicação on-line e off line, gestão de pessoas, entre outros. Esse projeto também conta com dicas e guias práticos que auxiliam os novos empresários na superação da crise e na descoberta de novas oportunidades de geração de renda em 2021, mesmo em meio à pandemia.

O governador Mauro Carlesse reforçou que o curso é importante para que os jovens tenham uma base para empreender. Na oportunidade, ele destacou que a Agência de Fomento dispõe de uma linha de crédito específica para que os jovens coloquem seus projetos em prática. “Os jovens precisam de oportunidades para empreenderem, gerarem emprego, e consequentemente, contribuírem para reduzir essa dependência do poder público”, pontuou.

Presenças

Também participaram dos eventos o vice-governador Wanderlei Barbosa; deputados estaduais; prefeitos; vereadores e líderes políticos de toda a região.

Revisão Textual: