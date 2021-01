Governador Carlesse prestigia posse de Josi Nunes e reafirma compromisso de parcerias

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, prestigiou na noite desta sexta-feira, 1º de janeiro, a posse de Josi Nunes na Prefeitura de Gurupi e do vice, Gleidson Nato, além dos 15 vereadores eleitos no último pleito de novembro. O evento foi realizado no Palaciu’s Real Eventos e seguiu todos os protocolos sanitários exigidos para evitar o contágio pelo coronavírus.

Mauro Carlesse fez questão de destacar que Josi Nunes representa a renovação e que a mudança será para melhor, o que pode refletir em toda a região sul. “Gurupi, crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, ajuda o sul do Estado e ajuda o Tocantins. Tenho certeza que em um curto espaço de tempo o povo vai sentir a diferença de uma administração voltada para a população.

Caráter municipalista

Na oportunidade o governador reafirmou o caráter municipalista da sua gestão, sem distinção de cor partidária, conclamando os prefeitos a apresentarem bons projetos para as parcerias importantes para os seus respectivos municípios. “Sou um governador municipalista e sempre falo aos prefeitos que apresentem os projetos para que se possa estabelecer parcerias. Temos que olhar para os grandes projetos, implantá-los e atender a população”, ressaltou, citando a conclusão do Hospital Geral de Gurupi, a liberação de recursos para estruturar o projeto Rio Formoso, o frigorífico integrado para aves, peixe e suínos, com recursos avaliados em R$ 400 milhões, por meio do Banco Mundial, a ser implantado no Parque Industrial de Gurupi.

Na condição de prefeita, Josi Nunes agradeceu o apoio do governador, que segundo disse, foi um grande incentivador desse projeto para Gurupi e falou da determinação dela e do seu vice em buscar solução para os desafios de responder às demandas da cidade. “Agora é a hora de concretizar sonhos e projetos para atender os compromissos assumidos com a comunidade. Vamos aliar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social”, pontuou ela, ressaltando as parcerias que pretende estabelecer ao longo do mandato com o Governo do Estado, deputados estaduais, com a bancada tocantinense no Congresso é a própria sociedade. “Vamos ouvir a população para priorizar as nossas ações e realizarmos uma administração arrojada”, frisou.

Eleição

Josi Nunes foi eleita com 51,05% dos votos, totalizando 20.116 votos e é a primeira mulher eleita prefeita do município. Josi é filha do ex-prefeito de Gurupi Jacinto Nunes da Silva, que administrou a cidade no período de 1983 a 1988, e de Dolores Nunes, que já foi deputada federal e estadual pelo Tocantins e vice-prefeita na administração que se encerrou.

Perfil

Formada em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás, com mestrado em Ciências Gerenciais, pela Universidade e Marília-SP, Josi Nunes é professora concursada da Universidade Unirg, que foi criada como Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) de Gurupi em 1985, pelo seu pai, quando prefeito. Josi Nunes já foi deputada estadual por quatro mandatos, de 1998 a 2014, e deputada federal. Até ser eleita estava exercendo a atividade de professora. “Nós vamos fazer a diferença e deixar uma marca histórica na cidade de Gurupi”, declarou a então professora, agora prefeita.

Presenças

Também compareceram à solenidade os secretários de Estado da Comunicação, Élcio Mendes; da Educação Juventude é Esportes, Adriana Aguiar; do Trabalho, José Messias; Extraordinário de Assuntos Parlamentares, José Humberto; e o presidente da Agência Tocantinense de Saneamento, Davi Gouveia Filho; além de deputados e outras autoridades.