Em cerimônia de posse, prefeita Cinthia Ribeiro reafirma compromissos para novo mandato

Reeleita para o segundo mandato no comando da Capital do Tocantins, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), reafirmou seu compromisso com a cidade e com os palmenses, em seu pronunciamento de posse na Sessão Solene da Câmara de Vereadores, realizada no final da tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro. A cerimônia foi conduzida pela nova Mesa Diretora da Câmara, eleita logo após a posse dos 19 vereadores que compõem o Legislativo para o quadriênio 2021-2024. O vice-prefeito de Palmas, André Gomes (Avante), tomou posse no cargo ao lado de Cinthia. A cerimônia foi restrita a poucos convidados, familiares dos empossados e algumas autoridades, e teve transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Após receber a faixa de prefeita das mãos do filho, João Antônio, Cinthia Ribeiro, reeleita com mais de 46 mil votos, usou a tribuna para fazer o pronunciamento de posse. A prefeita garantiu que o momento é de reafirmação de compromissos. “Não será apenas um ano novo. Será um mundo novo. Uma cidade totalmente nova, remodelada por uma pandemia de proporções bíblicas, que ainda insiste em nos tirar do rumo e embaçar o nosso foco. Uma cidade nova, que vai nos exigir um novo modelo de gestão, diferente de tudo que já conhecíamos. Por isso, será primordial que estejamos prontos e atentos para ouvir este novo cidadão, que está emergindo desta crise comportamental, com novos hábitos, novas preocupações, novas demandas e novas prioridades”, destacou a prefeita ao se referir às mudanças provocadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Nesse contexto, a prefeita Cinthia vem enfrentando com medidas assertivas o maior desafio da história recente da humanidade, a pandemia do novo coronavírus. Atuando de forma firme na adoção de medidas restritivas, mobilizou toda a estrutura administrativa antes mesmo da confirmação do primeiro caso de transmissão em Palmas. Dessa forma, evitou a sobrecarga abrupta no sistema público municipal de saúde e ganhou tempo para reforçar a capacidade de atendimento à população.

Paralelamente aos volumosos investimentos para estruturar a rede municipal de Saúde frente às exigências da pandemia, a prefeita Cinthia abriu outras frentes para minimizar os efeitos danosos da pandemia na educação, na economia, no social e em diversos outros setores.

“Viveremos, portanto, dois momentos bem distintos neste segundo mandato, pois o período pré-vacina e pós-vacina irá exigir duas gestões, mas com um só ritmo. Já comprovamos que a pandemia pode mudar hábitos do cidadão, mas não muda a capacidade da Prefeitura de realizar e construir. Foi assim em 2020, quando enfrentamos a burocracia, a pandemia, as eleições e chuvas para tocar um canteiro de obras gigantesco, capaz, inclusive, de amenizar os efeitos da pandemia na nossa economia”, ressaltou a prefeita em seu discurso de posse.

Cinthia Ribeiro convocou a sociedade para refletir sobre o papel de cada segmento na construção do futuro da cidade. “Qual será o nosso papel nesta nova cidade? Do cidadão, do vereador, do líder de bairro, da imprensa, dos órgãos de controle, dos empresários? Cobrar, criticar, fiscalizar e elogiar? Ou também participar, contribuir, se doar, ajudar a mobilizar, proteger, ensinar… plantar sementes e mudas?”

A gestora destacou a importância da parceria dos entes públicos e sociedade em favor do bem comum. “Não podemos deixar que interesses políticos prejudiquem investimentos na cidade, que não pode mais se isolar como antes, dos governos do Estado e Federal. Devemos nos aproximar mais dos movimentos sociais. Não podemos também estar tão distantes dos demais municípios tocantinenses.”

A prefeita falou também do propósito de que Palmas seja, de fato, a Capital de todos os tocantinenses. “Eu já me apresentei como a prefeita de todos os palmenses e provei isso na prática, governando para todos. Agora quero lhes apresentar a Capital de todos os tocantinenses. A cidade que vai inspirar as demais para um novo modelo de desenvolvimento, assim como idealizou Siqueira Campos, que optou por construir uma capital à margem direita do Rio Tocantins, para que ela pudesse irradiar progresso para todo o Estado.”

E foi com uma mensagem de otimismo e esperança que Cinthia Ribeiro encerrou seu pronunciamento de posse. “Estou cheia de esperanças. Nunca me senti tão animada em toda a minha vida. Espero, sinceramente, poder transmitir um pouco desta energia a todos, na condição de líder desta cidade. A Capital de todos os tocantinenses está renascendo em nossos corações.”

Leia aqui o pronunciamento completo da posse da prefeita Cinthia Ribeiro para o mandato 2021-2024.

Perfil da gestora

Primeira prefeita reeleita da história de Palmas e a única mulher escolhida nestas eleições para comandar uma capital brasileira, Cinthia Alves Caetano Ribeiro tem 44 anos, é viúva do senador João Ribeiro e mãe de João Antônio, de 13 anos. Eleita vice-prefeita em 2016, assumiu o cargo de prefeita em abril de 2018, após a renúncia do então gestor municipal. É filiada ao PSDB, primeiro e único partido ao qual se associou desde que ingressou na política.

Natural de Anápolis (GO), Cinthia chegou a cursar Engenharia Civil, mas se mudou para Brasília e formou-se em Fonoaudiologia. Foi no Congresso Nacional, onde trabalhou, que conheceu o saudoso senador João Ribeiro, com quem se casou e teve o filho João Antônio. Ao lado do marido nas articulações políticas e nas interlocuções com lideranças tocantinense, Cinthia aprendeu a fazer a política da conciliação e do bem comum.