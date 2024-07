Clube dos Vândalos e A Grande Fuga são destaques no Cine Cultura desta semana

Os filmes Clube dos Vândalos e A Grande Fuga são os destaques de programação do Cine Cultura Palmas entre 7 a 10 de julho de 2024. Localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, o Cine Cultura oferece uma programação diferenciada, que prioriza filmes fora do circuito comercial, a preços acessíveis. Os ingressos custam R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada).



Para quem ama curtir cinema, vale conferir as sinopses. Clube dos Vândalos é estrelado por Austin Butler, Tom Hardy e Michael Shannon. Inspirado no livro de fotografia de Danny Lyon, o filme mergulha na subcultura dos motociclistas da década de 1960. A trama é narrada por Kathy, uma integrante obstinada dos Vândalos, casada com o ousado e imprudente motociclista Benny, e acompanha a evolução do grupo ao longo de dez anos.

Com os vencedores do Oscar Michael Caine e Glenda Jackson, A Grande Fuga conta a história real de Bernard Jordan (Michael Caine), que ficou famoso por fugir de uma casa de repouso para encontrar seus amigos veteranos da II Guerra Mundial no Aniversário de 70 anos da Batalha do Dia D. A aventura também celebra os 60 anos de casamento com Rene (Glenda Jackson).

Os ingressos estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas e no Cine Cultura Palmas, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Programação completa:

04/07/2024 (qui)

14h30 – De Repente, Miss! (Comédia | Brasil | 2024 | 93’ | Classificação: 12 anos)

16h10 – Meu Sangue Ferve Por Você (Comédia musical | Brasil | 2024 | 98’ | Classificação: 12 anos)

18h10 – A Grande Fuga (Drama | Reino Unido, França e Suécia | 2023 | 97’ | Classificação: 12 anos)

20h10 – 13 Sentimentos (Romance | Brasil | 2024 | 100’ | Classificação: 16 anos)

05/07/2024 (sex)

16h10 – Meu Sangue Ferve Por Você (Comédia musical | Brasil | 2024 | 98’ | Classificação: 12 anos)

18h10 – A Grande Fuga (Drama | Reino Unido, França e Suécia | 2023 | 97’ | Classificação: 12 anos)

20h10 – Clube dos Vândalos (Policial, Drama | EUA | 2024 | 116’ | Classificação: 16 anos)

06/07/2024 (sáb)

16h10 – De Repente, Miss! (Comédia | Brasil | 2024 | 93’ | Classificação: 12 anos)

18h10 – Clube dos Vândalos (Policial, Drama | EUA | 2024 | 116’ | Classificação: 16 anos)

20h10 – Tudo o Que Você Podia Ser (Drama | Brasil | 2024 | 84’ | Classificação: 16 anos)

07/07/2024 (dom)

16h10 – Meu Sangue Ferve Por Você (Comédia musical | Brasil | 2024 | 98’ | Classificação: 12 anos)

18h10 – Clube dos Vândalos (Policial, Drama | EUA | 2024 | 116’ | Classificação: 16 anos)

20h10 – O Estranho (Drama | Brasil | 2024 | 108’ | Classificação: 14 anos)

10/07/2024 (qua)