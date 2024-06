Palmas reforça segurança nas praias com novas telas de proteção

Com a chegada da temporada de férias, a Prefeitura de Palmas deu início à troca das redes de proteção nas praias do Caju, Prata e das Arnos. A medida visa garantir a segurança dos banhistas, impedindo a entrada nas áreas de banho de piranhas e arraias, peixes comuns na fauna do Rio Tocantins.

Além de prevenir ataques desses peixes, as novas telas também delimitam a área segura para os banhistas, evitando que eles avancem para zonas mais profundas e arriscadas, reduzindo assim o risco de afogamento.

O trabalho começou nesta semana na Praia do Caju, onde estão sendo instalados aproximadamente 300 metros lineares de tela, com uma profundidade média de três metros. A previsão é que a instalação seja concluída até esta sexta-feira, dia 14.

As próximas praias a serem contempladas com as novas telas de proteção são a Praia do Prata e a Praia das Arnos. A Praia da Graciosa já conta com tela de proteção instalada, garantindo segurança aos seus frequentadores.