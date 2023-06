Galeria Municipal de Palmas recebe exposição Amazonizar-se nesta sexta-feira, 30

A partir desta sexta-feira, 30, o Coletivo 50 Graus: Grupo de Pesquisa e Prática Fotográfica, exibe na Galeria Municipal de Palmas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, a exposição fotográfica ‘Amazonizar-se’. A abertura acontece às 19 horas, e a visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, com entrada gratuita.

A exposição, selecionada via edital de ocupação da Galeria Municipal, promovido pela Fundação Cultural de Palmas, possui curadoria da professora e pesquisadora Amanda Leite e, é resultado de um estudo de seis meses, onde as fotógrafas e fotógrafos participantes dialogaram com saberes de Ailton Krenak e Davi Kopenawa.

Amanda explica que as fotografias foram produzidas em estados diversos do Brasil e no Uruguai, a partir dos estudos de imagens da Amazônia. “Nós estudamos um livro chamado banzeiro, da jornalista e escritora Eliane Brum e tiramos os conceitos para compor as fotografias, que são registros inspirados na Amazônia e são o modo de responder conceitualmente pela imagem de uma Amazônia que é nós, do nosso olhar, do nosso registro, dos lugares que a gente habita. E isso seria a mesma ideia do Ailton Krenak, que diz que a Amazônia é o ser floresta onde ele está, seja no urbano, ou seja, na paisagem natural.”

Amanda ressalta ainda que o grupo “Tomou emprestado da escritora Eliane Brum a ideia de conjugar o verbo ‘amazonizar-se’ enquanto força, movimento, ação em defesa da Amazônia. Ativamos a sobrevivência de micronarrativas visuais sobre os muitos modos de ver, de ser, de estar e/ou de ocupar a floresta”.

A Exposição tem apoio da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), a Universidade de Gurupi (Unirg), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Grupo de Pesquisa Lapidar.

Curadoria

As obras foram selecionadas por Amanda Leite, artista visual, fotógrafa, pesquisadora, professora da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e coordenadora do Coletivo 50 Graus: Pesquisa e Prática Fotográfica; e Anette Bento Oliveira, jornalista, fotógrafa, pesquisadora, professora na Universidade de Gurupi (Unirg) e vice-coordenadora do Coletivo 50 graus. Para agendar visitas guiadas e atendimento aos grupos, basta contatar diretamente o Coletivo 50 Graus pelo Instagram: @coletivo50graus.

Fotógrafos

Alexia Almeida – Tocantins

Amanda Leite – Tocantins

Anette Bento – Bahia

Celisa Bonamigo – São Paulo

Isabel Berois – Uruguai

Janaina Cabello – São Paulo

Klismam Marques – Tocantins

Luiz Claudio Ferreira – Tocantins

Mariana Galli – Goiás

Patrícia Cabral – Tocantins

Patrícia de Aquino – São Paulo

Rafael Oliveira – Bahia