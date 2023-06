Arraiá da Capital: “Festa se consagra como a maior do segmento da região Norte”, afirma prefeita

Após cinco dias de festa e uma programação especial, que reuniu vários ritmos, cores e ambientes cinematográficos, o Arraiá da Capital encerrou sua programação com o gostinho de quero mais.

Durante o encerramento do evento, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, que prestigiou todas as noites, afirmou que esta, que é a 31° edição do Arraiá da Capital, veio para consagrá-lo como o maior e melhor evento deste segmento do Norte do Brasil. “Fizemos uma festa linda, superamos todos os números e, sem dúvida, entregamos a maior festança dos últimos tempos. O Arraiá da Capital é uma festa feita com muito carinho. Em parceria com as juninas e com um grande apelo cultural, social, de entretenimento e lazer, nos enche de orgulho”, disse.

A programação do Arraiá da Capital seguiu de 21 a 25 de junho no estacionamento do Estádio Nilton Santos. Além das atrações musicais, os grandes espetáculos das noites se concentraram na arena, com a apresentação das 12 juninas e escolha da rainha. O público pôde acompanhar o evento e a performance dos grupos juninos por várias plataformas de transmissão ao vivo, entre elas, o Youtube, que somou mais 27 mil visualizações. Já o público presente superou a expectativa da Fundação Cultural de Palmas (FCP) chegando a 25 mil visitantes por dia.

Pela primeira vez, o evento contou com a tradução em libras durante a atração nacional da cantora Joelma.

“Nossa ideia é tornar este e outros eventos da Prefeitura de Palmas cada vez mais inclusivos. Acompanhei de perto a tradução e me emocionei em podermos proporcionar esta alegria à comunidade surda”, finaliza Cinthia Ribeiro.