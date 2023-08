Fundação Cultural de Palmas envia representantes ao 51º Festival de Cinema de Gramado

Uma tarde de bate-papo com crianças e adolescentes do programa Educavídeo Gramado sobre a produção de cinema em Palmas foi a experiência vivida pela curadora do Cine Cultura, Elisângela Dantas e pelo diretor do filme ‘Te Aitua: a retomada da essência’, Thiago Omena, nesta segunda-feira, 14. Ambos participam do 51º Festival de Cinema de Gramado, através da Fundação Cultural de Palmas (FCP).

O bate-papo aconteceu após a exibição dos filmes palmenses ‘O Segredo de João’ de Elisângela Dantas e ‘Te Aitua’ de Thiago Omena, para os alunos e equipe do Educavídeo Gramado, programa realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Gramado que estimula a produção audiovisual entre os estudantes locais.

“Hoje foi uma experiência bem legal, conhecer pessoas novas, a arte deles, como trabalham. É bom saber que tem muito mais gente que gosta de fazer filmes, inspira”, afirmou a aluna do Educavídeo Mariane Kammer sobre o bate-papo com o pessoal de Palmas.

Além da exibição dos filmes, a equipe da FCP participou da noite do Educavídeo no 51º Festival de Cinema de Gramado, quando foram exibidos os curtas realizados através do Projeto. “Acompanho o Educavídeo há anos e ele nos inspirou a desenvolver projetos voltados aos estudantes em Palmas, como o Cine Escola e o Você na Tela” explicou a curadora do Cine Cultura, Elisângela Dantas, ao ressaltar a importância de conhecer e trocar experiências sobre projetos desenvolvidos por outras instituições.

Oficinas e capacitações

Elisângela Dantas participa do 51º Festival de Cinema de Gramado com apoio da Fundação Cultural de Palmas. No evento, além de acompanhar a exibição dos filmes concorrentes, ela participa das oficinas e rodas de conversas sobre produção audiovisual, distribuição e toda a cadeia do mercado de cinema e audiovisual. “Participar do Festival de Cinema de Gramado é uma oportunidade para a gente se atualizar e aprender mais sobre cinema e assim desenvolver melhor o trabalho do Cine Cultura em Palmas”, ressalta.

Prêmio Curta Palmas

Já o diretor Thiago Omena participa do Festival através da premiação recebida por ter sido o vencedor do Festival Curta Palmas, promovido pela FCP por ocasião do aniversário de 34 anos da Capital. No Festival, Omena participou da exibição de filmes e de oficinas, além do bate-papo com as crianças e adolescentes do Educavídeo.

“Eu nunca tinha participado do Festival de Cinema de Gramado, então participar dessa vez foi muito interessante, primeiro para conhecer o nível dos filmes que vieram pra cá. Além dos filmes, assisti o Educavídeo, um projeto maravilhoso que trabalha o cinema na escola. Também participei do Filme Market Gramado, um minicurso sobre visão de mercado, foi muito enriquecedor, pois considero que a distribuição é um dos maiores gargalos da produção de cinema no Tocantins e o Paulo Barata apontou possibilidades e novos caminhos. O que levo daqui é um cenário de possibilidades e de que temos um bom trabalho e podemos acessar novas janelas de distribuição”, afirmou Omena.