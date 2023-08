Equipe do projeto Recicla Kids e gestores da ETI Padre Josimo discutem ações para o semestre letivo

Com o intuito de discutir as ações do Recicla Kids para este semestre letivo, a equipe do projeto realiza visita técnica à Escola de Tempo Integral Padre Josimo, na região norte da Capital, nesta terça-feira, 15, às 13h30. No encontro, serão apresentados os objetivos do projeto voltado para a consciência ambiental dos estudantes da rede municipal de ensino.

O projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação (Semed), em parceria com o Instituto Global 7, visa estabelecer coleta seletiva em dez unidades de ensino da Capital. O termo de parceria entre a Semed e o Instituto Global 7 foi assinado em 2021 e as ações de conscientização ambiental têm sido realizadas desde então.

Segundo a gerente de Currículos da pasta, Graça Alves, a expectativa é que o encontro seja muito produtivo. “Vamos reforçar nosso compromisso com a política ambiental do município pautada nas diretrizes dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar)”, destacou a gestora.

O projeto

O principal objetivo do Recicla Kids é transformar a cultura em relação ao rejeito de resíduos, por meio da promoção de ações práticas de coleta seletiva, articuladas com a formação educacional de crianças com idade entre quatro e 12 anos, com o envolvimento de familiares e profissionais da educação. A proposta é fomentar a coleta seletiva, entre a comunidade escolar, de alumínio e demais metais, plástico, papéis, papelão e óleo de fritura, com abordagem educativa.

Participam do projeto as seguintes unidades: ETIs Almirante Tamandaré, Padre Josimo Tavares, Eurídice de Mello, Margarida Lemos, Santa Bárbara, Cmei Príncipes e Princesas, e escolas municipais Francisca Brandão Ramalho, Beatriz Rodrigues, Mestre Pacífico Siqueira Campos e Thiago Barbosa.