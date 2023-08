Prefeitura recolhe mais de oito mil caminhões de lixo em locais irregulares

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) está realizando nesta terça-feira, 15, limpeza de áreas verdes e vias no Jardim Aureny III, Morada do Sol, Lago Norte e nas quadras Arse 13 (108 Sul), Arso 61 (603 Sul) e ACSE-SE 100 (1002 Sul). Além da coleta de lixo doméstico, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos possui fluxos já bem definidos para destinação de diversos resíduos, como pneus e galhadas. No entanto, ainda é grande o volume de lixo jogado em áreas públicas e vias na Capital. De janeiro a julho deste ano, a Superintendência de Serviços Públicos contabilizou o recolhimento de 96.864 metros cúbicos. Esse volume corresponde ao equivalente a oito mil viagens de caminhão-caçamba cheio.

Grande parte desse imenso volume de lixo poderia ter sido encaminhado para reaproveitamento. Nos registros feitos por funcionários da Seisp de pontos onde houve limpeza somente na última semana, é possível ver pneus, restos de poda, pilares de concreto, MDF, móveis e lixo comum. Alguns dos pontos usados para esse descarte clandestino são acessos a praias da Capital.

Quem descarta lixo no meio ambiente está cometendo crime ambiental e pode ser responsabilizado. Para isso acontecer é necessária denúncia à Guarda Ambiental pelo 153 ou à Polícia Militar pelo 190. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs), quem for autuado como responsável pode receber multa de até R$ 2 mil.

Para onde direcionar

Segundo a Seisp, os resíduos gerados em obra deveriam ter sido encaminhados a um disque-entulho da preferência do responsável pela obra, que leva restos de obra ao aterro de resíduos de construção civil. No caso dos restos de poda, é possível realizar descarte adequado ligando para (63) 3212-7425 e 3212-7426 para solicitar recolhimento gratuito até o ecoponto de galhadas. Todos os pneus encaminhados ao ecoponto de pneus da Capital são devolvidos à indústria pneumática para reaproveitamento.

Consulta pública

Coleta, armazenamento e destinação adequada de resíduos sólidos são alguns dos pontos tratados na consulta pública para revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Palmas. A consulta permanece aberta a contribuições do cidadão até 7 de setembro de 2023. Basta o cidadão acessar o link bit.ly/consultaresiduospalmas. Nele é possível baixar a versão preliminar do plano para se inteirar sobre a revisão antes de deixar sua contribuição.