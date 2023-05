Fortalecendo o movimento “Faça Bonito”, Seciju conscientiza sociedade palmense sobre o combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil

A Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) mobiliza sociedade palmense para a defesa da criança e do adolescente com o movimento Faça Bonito, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente, celebrado em 18 de maio. A ação de sensibilização aconteceu com blitzen educativas nos dias 16 e 17, nas regiões Central e Sul de Palmas, com foco em orientações sobre forma de proteção das vítimas; e identificação e denuncia de casos suspeitos.

A gerente de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente da Seciju, Rejane Pinto, explica que o projeto é voltado para que a sociedade mantenha os olhos atentos para a proteção do público infanto-juvenil. “Essa ação de sensibilização da comunidade e toda a população é voltada para a defesa de nossas crianças e adolescentes. É preciso denunciar, e a denúncia é um dever de toda a população”, refletiu.

Contexto Histórico

Há exatos 50 anos, enquanto voltava para casa após as aulas, uma menina Araceli Cabrera, 8 anos, foi sequestrada, dopada, torturada e assassinada. Seu corpo só foi encontrado seis dias depois, com sinais de violência sexual. O caso aconteceu em Vitória, capital do Espírito Santo.

Nos anos 2000, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 9970/2000, que instituiu em 18 de maio o Dia Anual de Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Desde então, a data virou símbolo de luta pelo enfrentamento à violência sexual em todo o Brasil.

Parcerias

O projeto da Seciju tem a parceria do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência no Estado do Tocantins, do qual outras pastas do Governo do Estado também fazem parte, como a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Secretaria de Educação (Seduc) e Secretaria de Saúde (SES). Além disso, Conselhos Tutelares, Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Metropolitana também participaram da ação.

Edição: Luiz Melchiades