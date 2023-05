Órgãos do Governo discutem Projeto Tocantins Produtivo em encontro na Agrotins 2023

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023) também é espaço de debate e integração de ações das pastas do Governo do Tocantins para a implementação de políticas públicas para a agricultura familiar. Na tarde dessa quarta-feira, 17, à convite da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), gestores e técnicos do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), das secretarias de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro); Pesca e Aquicultura; Indústria, Comercio e Serviços (Sics); Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas); Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) e Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) se reuniram para debater proposta do projeto Tocantins Produtivo.

Esse novo projeto está sendo acordado com o Banco Mundial e prevê investimentos de cerca de U$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,5 bilhão), sendo que parte dos investimentos serão direcionados a um trabalho pioneiro com a agricultura familiar na construção de políticas públicas para o fortalecimento da categoria.

Segundo o secretário da Seplan, Sergislei Silva de Moura, a reunião visa discutir propostas levando em consideração os desafios, dentro da realidade atual, que é manter o agricultor familiar produzindo no campo. “Estamos com recursos à disposição de U$ 300 milhões. E essa reunião é para colocar em discussão, de forma regular, e não só com a Seplan, de como trazer resultados, de como estabelecer e onde aplicar esses recursos”, destacou o secretário Sergislei.

Plano Ater Tocantins

O técnico do Núcleo de Planejamento Estratégico do Ruraltins, José Carlos, acompanhado do gestor da pasta, Washington Ayres, apresentou o Plano de Assistência Técnica e Extensão Rural do Tocantins, o Plano Ater Tocantins.

Esse plano tem propostas baseadas em três eixos: Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Tocantins; Melhorias na infraestrutura e a modernização de equipamentos; e a Capacitação e valorização profissional do servidor. O Ruraltins propõe oito cadeias produtivas prioritárias para serem trabalhadas dentro do plano, sendo duas ou três por região, conforme a vocação local.

Conforme o levantamento e a apresentação do Núcleo, as cadeias produtivas prioritárias no Estado são: Apicultura e Meliponicultura, Mandiocultura, Avicultura Caipira, Fruticultura, Bovinocultura de Corte e de Leite, Piscicultura e Horticultura.

Washington Ayres destacou a importância na implantação de projetos que valorizam e fortalecem o trabalho da agricultura familiar. “Vivemos um momento importantíssimo, um momento de grande ânimo para a agricultura familiar, principalmente pelo entendimento do nosso governador Wanderlei Barbosa, de que o agricultor familiar é essencial na produção do alimento que chega à mesa do tocantinense, e esse projeto Tocantins Produtivo vem para somar com o trabalho que estamos desenvolvendo, que é o Plano Ater Tocantins. Nesta sexta-feira, 19, teremos na Agrotins o dia D da Agricultura Familiar, com a assinatura de diversas parcerias, o lançamento oficial do Plano e outras ações que colocam o agricultor familiar no foco e na sua relevância para o setor produtivo do nosso Estado”, ressaltou o presidente do Ruraltins.

