Foi aberto oficialmente o Circuito Turístico Cultural de audiovisual de Porto Nacional

O Circuito Turístico Cultural de Audiovisual foi aberto oficialmente nesta sexta-feira, 09, e seguirá até o dia 17 de agosto. O projeto é uma ação da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. As programações serão transmitidas ao vivo pelo canal do Youtube da Prefeitura de Porto Nacional.

O Circuito visa fomentar a valorização dos artistas portuenses, e levar entretenimento de qualidade para a população de forma segura, para evitar a propagação do vírus da Covid-19. O primeiro dia de evento contou com apresentações da Banda da Guarda Municipal Mestre Adelino, da Dupla Saulo e Raquel, e de Juarez Falcão.

O Secretário de Cultura e Turismo, Fernando Windlin, demonstrou entusiasmo com a iniciativa. “A expectativa é muito grande, estamos dando o pontapé inicial, toda equipe está unida para fazer esse grande evento que vai beneficiar vários segmentos artísticos na cidade de Porto Nacional. São 40 dias ininterruptos de programação, para levar entretenimento às pessoas que estão em casa, e colocar os nossos artistas em atividade neste momento tão delicado”, declarou.

A Presidente da Câmara de Vereadores, Rozângela Mecenas, falou das expectativas com relação ao Circuito. “Minha expectativa é a melhor possível, nesses 40 dias será possível mostrar a cultura do nosso povo para o Tocantins, até mesmo para o país inteiro. São muitos artesãos, cantores, bandas maravilhosas. A gestão do Prefeito, Ronivon Maciel, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está de parabéns por olhar com sensibilidade para a classe artística”, afirmou.

O evento terá ainda, 4 dias de programações no Distrito de Luzimangues. Com relação a isso, a Presidente da Câmara de Vereadores comemorou a iniciativa. “Porto Nacional só tem a ganhar, fico muito contente. Estamos aqui para somar e contribuir para que a cidade continue fazendo jus ao título de Capital da Cultura”, frisou.

Estiveram presentes na ocasião, o Secretário de Cultura e Turismo, Fernando Windlin, a Presidente da Câmara de Vereadores, Rozângela Mecenas, o Diretor de Cultura Fábio Barbosa, a Diretora de Turismo, Ângela Dantas, e a Presidente da Comsaúde, Luciana Pereira.

Os eventos serão realizados obedecendo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde.