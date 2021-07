Apresentações culturais e inauguração de obras fazem parte da comemoração dos 283 anos de história de Porto Nacional

A programação em comemoração aos 160 anos de emancipação política e 283 anos de história da cidade de Porto Nacional inicia hoje (12/07) e segue até amanhã (13/07) durante todo o dia, a partir das 9h.

Na tarde de hoje, haverá inauguração do Alambrado da Escola Faustino Dias, do Laboratório de informática da Escola Municipal União e Progresso e a revitalização da rotatória do trevo de entrada e do letreiro “Eu amo Porto Nacional ”, parceria com o SICREDI.

Já a programação do dia 13 contará com a realização de eventos, mais inaugurações de obras na cidade, como a Praça São Francisco de Assis e do prédio sede da Secretaria Municipal da Educação. Também terá entrega de equipamentos e lançamento de projetos que trarão diversos benefícios para a população portuense.

Terá a continuidade do Circuito Turístico e Cultural com a apresentação de artistas locais durante todo o dia. Devido a pandemia da Covid-19, as celebrações serão transmitidas virtualmente, para que a população possa acompanhar com segurança, nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Porto Nacional.

No dia 13, o Ministro do Turismo, Gilson Machado e o Governador Mauro Carlesse estarão presentes para prestigiar a comemoração.

A programação acontece em diversos pontos da cidade. Confira abaixo a programção completa:

PROGRAMAÇÃO

12/07/2021

14:00 – REGIÃO DA MATANÇA: Inauguração do Alambrado da Escola Faustino Dias

16:00 – LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Escola Municipal União e Progresso, setor Alto da Colina.

17:30 – Revitalização da rotatória do trevo de entrada e do letreiro: EU AMO PORTO NACIONAL

13/07/2021:

09:00 – PRAÇA DO CENTENÁRIO: Apresentação Cultural com Tambores do Tocantins.

11:00 – CENTRO HISTÓRICO: Apresentação Cultural, Buiúna e Bonecos Gigantes, Diocese de Porto Nacional, Dom Romualdo Matias Kujawski

12:00 – ORLA DA CIDADE: Lançamento do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Porto Nacional (Centro de convenções Vicente de Paula – Vicentão)

14:00 – NOVA PINHEIRÓPOLIS: Entrega de título de Regularização Fundiária

15:00 – Inauguração do prédio: Secretaria Municipal da Educação

16:00 – VILA OPERÁRIA: Inauguração da Praça São Francisco de Assis e da Área de esportes, Higor Samuel Rodrigues Oliveira

17:00 – Bustos em homenagem a Celso Alves Mourão, Júlia de Assunção Oliveira (Tia Júlia), Ruy Rodrigues da Silva (Ruy Rodrigues)

18h00 – Entrega de 10 computadores na Fundação da juventude e a assinatura do contrato do SENAI com cursos técnicos e profissionalizantes. A carreta do SENAI virá para ficar instalada.

17:00 – CIRCUITO TURÍSTICO CULTURAL DE AUDIOVISUAL: Show Tambores do Tocantins, Entrega de comendas Dr. Francisco Ayres da Silva, show com Everton dos Andes.

Todos os eventos serão realizados obedecendo os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde.