Encoleiramento e testagem de cães mobilizam população no combate ao calazar

Logo no início da manhã deste sábado, 22, os moradores da região Sul de Palmas se reuniram com seus cães em frente à Unidade de Saúde (USF) Santa Fé, no Santa Fé II, e na Escola Municipal Sávia Fernandes, no setor Bela Vista, para encoleirar os animais e realizar a testagem para detecção da leishmaniose visceral, conhecida como calazar. A ação seguirá até as 17 horas e atenderá moradores das regiões Santa Fé I, Santa Fé II, Santa Fé III, Santa Fé IV, Setor Sul, Bela Vista e Taquaralto.

O encoleiramento e testagem vêm sendo realizados desde o início de março deste ano, em regiões endêmicas, ou seja, com mais casos de cães com calazar, como estratégia de combate à doença. O último balanço, divulgado no início desta semana, mostra que 4.630 cães já foram beneficiados com a ação, e a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas, por meio da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), responsável pela mobilização, é atender mais de 5 mil cães.

A dona de casa Micaele José Rodrigues, 23 anos, levou a Lola, de 3 anos, da raça pinscher, para receber sua primeira coleira repelente contra o calazar. “Em 15 minutos já recebi o resultado negativo do exame, o que me deixou mais tranquila, pois a Lola é muito amada pela família. É uma iniciativa importante da Prefeitura, pois muitas pessoas não podem comprar a coleira ou realizar o exame”, explicou.

Quem também compareceu à USF Santa Fé durante a manhã foi a gerente de açaiteria Rosivânia Lopes da Silva, 40 anos, moradora do Santa Fé II, acompanhada dos carismáticos Zezinho, de 2 anos, e Fred, de 9 anos. “Os exames foram negativos e agora continuarei com os cuidados de rotina, só que mais tranquila, pois agora os dois têm coleiras repelentes”, celebrou.

Para a vendedora Maria Thais Sousa, 31 anos, essa foi a oportunidade de obter uma coleira repelente para seu amigo, o Dog, de 5 anos. “Já sabia da existência dessa coleira, mas não tive como comprar, e agora ele está devidamente protegido”, comemorou.

Retorno

As equipes da UVCZ retornarão aos locais já atendidos, como o Jardim Taquari, primeiro bairro contemplado, para realizar a troca das coleiras, pois a durabilidade é de seis meses. Portanto, até a próxima troca, os tutores devem manter as coleiras nos animais e seguir todos os cuidados recomendados, como o uso de spray repelente e a limpeza dos quintais para retirada de matéria orgânica, pois o mosquito palha, transmissor da doença, é atraído por material em decomposição.