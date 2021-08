Fiscalização contra a Covid-19 será reforçada em Palmas durante este final de semana

…

Prosseguindo com os trabalhos de fiscalização em Palmas, as forças de segurança intensificarão as ações no final de semana para inibir aglomerações em estabelecimentos comerciais, e possíveis festas clandestinas em ambientes privados sem autorização para realização de eventos, bem como nos locais públicos, como praças, parques e praias. As atividades fiscalizatórias recomeçam nesta sexta-feira, 20 e seguem até a noite de domingo, 22.

As equipes irão percorrer todas as regiões da cidade, atendendo denúncias e vistoriando os estabelecimentos comerciais para checagem quanto ao cumprimento do horário de funcionamento. As equipes também checarão se as demais orientações sanitárias estão sendo seguidas, como o espaçamento entre as mesas e cadeiras, o limite máximo de até seis pessoas por mesas, uso de máscaras nos ambientes, e a disponibilização de álcool gel para higienização.

Mesmo com o avanço da campanha de vacinação, que nesta sexta-feira, 20, começa a imunizar os jovens a partir dos 18 anos sem comorbidades, as demais medidas de segurança e prevenção ao vírus devem ser mantidas e reforçadas. As forças de segurança também contam com apoio da população para não colocar em risco a continuidade da flexibilização, que possibilitou a retomada das atividades comerciais no município.

Denúncia

Durante as atividades executadas na noite de quinta-feira, 19, as equipes vistoriaram estabelecimentos comerciais localizados na região Norte. Na ocasião, os agentes públicos receberam denúncias de bares funcionando fora do horário limite permitido, e realizaram ainda o retorno (visitação) de seis notificações nos pontos comerciais já monitorados. As abordagens resultaram no registro de oito autos de infração, por diversas irregularidades flagradas pelos fiscais de Obras e Postura Municipal.

Força-tarefa

Os trabalhos são comandados pela Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), sendo realizados em conjunto com as equipes da Vigilância Sanitária e de Obras e Posturas, com o apoio operacional dos agentes de Trânsito e Transporte, Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote), Corpo de Bombeiros Militar, equipe da Cidadania e Justiça, do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) e o Procon-TO.