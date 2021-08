Escolas municipais de Porto Nacional são preparadas para receberem alunos na modalidade presencial

Placas informativas, sinalização de distanciamento, instalação de lavatório na entrada das escolas e disponibilização de Álcool em gel 70% estão entre as ações de segurança e prevenção à Covid-19 que a Secretaria Municipal de Educação de Porto Nacional está promovendo nas escolas municipais, para receber os alunos na modalidade presencial, prevista para acontecer no próximo mês de setembro. Para essas readequações foram investidos cerca de R$351 mil, valor este que será dividido entre as 29 escolas municipais de Porto Nacional. Inicialmente o retorno presencial será híbrido e facultativo aos pais dos alunos.

Para o prefeito Ronivon Maciel este investimento na preparação das escolas municipais confirma o compromisso da gestão com a segurança dos alunos, professores e demais servidores da rede municipal de educação. “Nosso objetivo é garantir mais segurança a todos os envolvidos nesse processo de recomeço das aulas presenciais, pois sabemos que a pandemia ainda não passou e temos a obrigação de sermos zelosos com nossos alunos e, claro, com toda a nossa população”, declarou.

Após ficarem fechadas por mais de 12 meses, devido à pandemia do novo coronavírus, cada unidade escolar criou comissões próprias para elaboração do plano de retorno das aulas presenciais, as quais abrangem questões estruturais, quantidades de alunos por turnos e metodologia das aulas. Dentre os assuntos mais discutidos nas comissões está a segurança dos alunos em relação ao contágio e disseminação do vírus.

O Superintendente Municipal da Educação, Valdeir Avelar, ressalta a necessidade de preparar as escolas para um retorno seguro; “diante de uma pandemia, realizar toda uma preparação na rede municipal de educação para receber os alunos de volta à modalidade presencial com segurança é primordial para nós. Estamos preparando cada detalhe para que o retorno das aulas presenciais, de forma híbrida, aconteça da melhor forma, evitando inclusive a propagação da Covid-19”, comentou.

Reestruturação das escolas

Todas as 29 escolas da rede municipal de ensino de Porto Nacional estão sendo cuidadosamente reestruturadas, conforme normas estabelecidas pelos órgãos de fiscalização e controle da Pandemia provocada pelo Coronavírus. Dentre as adaptações estruturais que estão sendo feitas nas escolas, destacamos a disponibilização de álcool em gel 70%, sabão e papel toalha; instalação de placas informativas; sinalização de distanciamento físico; instalação de lavatório na entrada das escolas, instalação de lixeiras com tampas, além de dedetização e sanitização constantes.

A coordenadora pedagógica da Escola Municipal Deasil Aires, Luana Lima, destacou o empenho da gestão em promover essas mudanças na estrutura das escolas para que os alunos se sintam mais seguros ao retornar às aulas presenciais. “Todo bom planejamento traz um bom resultado e estamos cuidando para que todos os protocolos estabelecidos sejam cumpridos, desde a entrada dos alunos até a saída, pois a segurança é a maior preocupação, tanto para os servidores quanto para os familiares e alunos que necessitam de aprendizado”, explicou.

Além das adaptações físicas, a coordenadora disse ainda que em todas as escolas haverá aferição de temperatura, orientações quanto ao uso correto do álcool em gel e a obrigatoriedade do uso da máscara.

Manutenção do transporte escolar

Outra preocupação da atual gestão é em relação a manutenção da frota do transporte escolar que ficou parada por mais de 12 meses, sendo, portanto, necessário a realização de manutenção dos veículos para proporcionar mais segurança aos alunos. Para este serviço o Prefeito Ronivon Maciel assinou, junto a Secretaria Estadual da Educação – SEDUC, um Termo de Repasse Financeiro Extra no valor de R$120 mil, exclusivo para manutenção da frota do transporte escolar do município.

Os recursos serão repassados em duas parcelas de R$60 mil e serão direcionados para pagamento de imposto e taxas, serviços de mecânica elétrica e hidráulica, além de aquisição de peças, reformas em geral e abastecimento, desde que o valor não ultrapasse 30% do recurso.