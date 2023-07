Final de semana será animado nas praias da Capital e em Taquaruçu

A programação do Palmas Férias 2023 para este final de semana continua em ritmo acelerado na Capital do calor humano. Organizado pela Prefeitura de Palmas, via Agência Municipal de Turismo (Agtur) e da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), palmenses e turistas poderão aproveitar uma programação cultural e esportiva durante o fim de semana, tanto nas praias, quanto no Distrito de Taquaruçu.

Considerando os atrativos naturais que as praias de água doce em Palmas oferecem, a Gestão Municipal levará shows para três delas: das Arnos, da Graciosa e do Caju. Entre as atrações, Banda Veja e a dupla Cristiano Mattos e Daniel. E a população ainda poderá aproveitar jogos esportivos, a partir das 16 horas.

A Fundesportes organiza para as praias das Arnos e da Graciosa infraestrutura para as práticas de futebol de areia, vôlei de areia, futevôlei e beach tennis. Além disso, no domingo, 16, ocorre o evento “Cross Run” no Parque Cesamar, com largada às 7 horas, o percurso da competição é pelas trilhas do parque.

Em Taquaruçu, o sábado, será animado por Edi Ribeiro e Genésio Tocantins. No domingo, Dorivan e Braguinha Barroso e Banda. Os shows terão início às 18 horas.

Comidinhas saborosas

A Vila Gastronômica retorna a praia da Graciosa e agora também em Taquaruçu, com estandes abertos a partir das 17 horas. Na Graciosa, os estandes estarão abertos a partir das 16 horas e serão vendidos carne na chapa, hambúrgueres, espetinho e entre outras opções salgadas; tendo também sobremesas, como: bolos, tortas e doces. Além disso, serão comercializados artesanatos para os visitantes.

Já na vila em Taquaruçu, está previsto para serem vendidos queijos, vinhos, caldos, chocolate quente e doces em geral, dando um gostinho do que a população pode esperar do 17° Festival Gastronômico da região. Incentivada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), as Vilas Gastronômicas visam oportunizar aos comerciantes microempreendedores locais terem acesso a mais renda e gerar empregos.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para a programação do Palmas Férias, tanto nas praias da Graciosa, das Arnos e do Caju, quanto em Taquaruçu, nas praças Tarcisio Machado e Maracaípe, aos finais de semana, disponibiliza o atendimento do Samu, caso necessário, que pode ser acionado pelo telefone 192.

Confira a programação completa:

Sábado, 15.

Praia das Arnos

Show Banda Brotos – às 15 horas

Show Jonata Marques – às 16h20

Show Banda Veja – às 17h40

Show Theo Santana – às 19 horas

Futebol e Vôlei de Areia, Futevôlei e Beach Tennis – a partir das 16 horas. ]

Praia da Graciosa

Show DJ Gamboge – às 17 horas

Show Cristiano Mattos e Daniel – às 18 horas

Show Artur Rangel – às19h20

Show Alex e Matielo – às 20h40

Vila Gastronômica – às 16 horas

Futebol e Vôlei de Areia, Futevôlei e Beach Tennis – a partir das 16 horas.

Praia do Caju:

Show Ricardo Jamaika – às 15 horas

Show Gordinho Pressão – às 16h20

Show Natan Rios – às 17h40

Taquaruçu:

Vila Gastronômica – às 17 horas

Show Edi Ribeiro – às 18 horas

Show Genésio Tocantins – às 20 horas

Domingo, 16.

Parque Cesamar

Cross Run – largada às 7 horas.

Praia das Arnos

Show Artur Rangel – às 15 horas

Show Rafa do Piseiro – às 16h20

Show Banda Veja – às 17h40

Futebol e Vôlei de Areia, Futevôlei e Beach Tennis – a partir das 16 horas.

Praia da Graciosa

Show DJ Gamboge – às 17 horas

Show Igor Cunha – às 18 horas

Show Sabino Sá – às 19h20

Show Lenilton Lima – às 20h40

Vila Gastronômica – às 16 horas

Futebol e Vôlei de Areia, Futevôlei e Beach Tennis – a partir das 16 horas.

Praia do Caju

Show Banda Doce Mulher – às 15 horas

Show Banda Pegar de Jeito – às 16h20

Show Paraiba dos Oito Baixos – às 17h40

Taquaruçu:

Vila Gastronômica – às 17 horas

Show Dorivã – às 18 horas

Show Braginha Barroso e Banda – às 20 horas

Texto: Paulo Lourenço Dias – estagiário sob a supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Secom