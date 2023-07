Prefeitura de Palmas alerta população sobre o descarte irregular de entulhos nas vias públicas

O descarte irregular de resíduos vem gerando transtornos para as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), que diariamente precisam concentrar esforços para remover inúmeras toneladas de materiais depositados de forma irregular. E a Prefeitura de Palmas chama a atenção da população para contribuir com a manutenção da limpeza na cidade, e alerta ainda que o responsável identificado destacando matérias em terrenos, calçadas e vias públicas pode receber multa.

De acordo com a diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs), quando as equipes de fiscalização identificam o responsável pela prática irregular, seja ele o contratante ou o proprietário do veículo utilizado para descartar os materiais, é autuado com auto de infração e multa no valor de R$ 2 mil.

“Para realizarmos o nosso trabalho de forma efetiva e agir contra as irregularidades, é necessário fazermos o flagrante ou recebermos denúncias com materiais de confirmação, que podem ser usados para identificar o autor, como vídeos, fotos ou o número da placa do veículo usado para transportar os resíduos,’’ ressaltou o diretor de Fiscalização Urbana, Roger Andrigo.

Nessa terça-feira, 11, as equipes da Seisp tiveram que remover uma quantidade significativa de material descartado diretamente na via pública, causando transtornos e dificultando a fluidez dos veículos, próximo próximo à Praia do Prata, região sul da Capital. Nos últimos dias, os servidores da pasta tinham realizado o trabalho de limpeza e manutenção nas localidades próximas às regiões das praias.

O diretor de Limpeza Pública Municipal da Seisp, William Roberto, destacou que as equipes estão distribuídas, diariamente, em diferentes pontos da cidade, executando os trabalhos de manutenção, mas, é importante o apoio e contribuição de toda comunidade para manter a cidade limpa.

Texto: redação Secom

Edição: Secom