Curta-metragem produzido por alunos da ETI Almirante Tamandaré é selecionado para festival internacional

O curta-metragem ‘Ivy, seu tempo, suas prioridades’, desenvolvido por alunos da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré, foi selecionado para a 13ª edição do Festival de Cinema Estudantil do Uruguai (Fenacies), um dos grandes festivais internacionais de cinema estudantil.

Alunos de todo o mundo, desde o ensino fundamental até a universidade, inscreveram seus curtas-metragens nesse festival. Os curtas selecionados serão exibidos de 4 a 10 de setembro no Auditório Nelly Goitiño – Sodre, em Montevidéu. No domingo, 10 de setembro, os vencedores serão anunciados na cerimônia de encerramento.

O filme foi produzido, por intermédio do projeto Comunicação Tamandaré, idealizado e coordenado pelo professor Deyvid Carvalho, que tem como objetivo desenvolver e potencializar as habilidades de comunicação e produção de texto dos alunos da ETI Almirante Tamandaré, em diversas áreas.

O primeiro curta, produzido pelos estudantes de diferentes séries, já recebeu prêmios de melhor roteiro e melhor filme pelo júri popular. Ele também foi indicado ao prêmio de melhor roteiro do festival de Cinema Estudantil de Palmas – ‘Festival Você Na Tela’ – realizado pela Fundação Cultura de Palmas (FCP), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed).

O filme

‘Ivy, seu tempo, suas prioridades!’ aborda a história de três garotinhas, com uma bela amizade, mas tudo muda quando uma delas ganha um smartphone de última geração e suas prioridades se alteram. Nessa perspectiva, o filme faz uma reflexão profunda sobre a vida e o tempo, mostrando que cada escolha gera uma história diferente e que é necessário saber o que é mais importante, pois o tempo não espera.

A produção foi realizada inteiramente pelos alunos ETI Almirante Tamandaré, com orientação e capacitação do professor Deyvid Carvalho e participação das alunas da Universidade da Maturidade – UFT, Aparecida Donizete Martins de Toledo (68 anos), Venecy Pereira dos Santos (74 anos) e Joaquina Bispo Araújo (72 anos), que interpretaram a última fase da história. O curta teve como trilha sonora a música ‘O tempo’, do músico e compositor Youssef Carvalho, que autorizou o uso da canção na produção.

“Apesar de estar muito orgulhoso, não me surpreendi com o potencial desses alunos. Eu apenas mostrei o caminho e eles seguiram em frente, desde a produção do roteiro até o pôster do curta, a edição e a escolha dos áudios, tudo foi feito por eles mesmos, que abraçaram o projeto e estão colhendo os frutos do que plantaram. Tenho certeza que levarão essas experiências para toda a vida”, relata o professor Deyvid Carvalho.

Equipe de produção

O roteiro foi escrito pela aluna Ana Beatriz Tavares Coutinho, de 11 anos, 6º ano do ensino fundamental, que também atuou como uma das personagens principais na segunda fase do curta. Já a estudante Júlia Gomes Rodrigues da Silva, 12 anos, também do 6º ano, foi responsável pelo roteiro musical e teve uma participação especial atuando na segunda fase, além de ajudar nas filmagens, enquanto João Paulo Herondino de Sousa, 12 anos, foi o principal cinegrafista e editor.

O elenco principal da primeira fase contou com as alunas do 4º ano, na época no 3º ano do ensino fundamental, Mariana Salles Rassati, 9 anos; Sophia Teles Aires Guilherme, 9 anos, e Elisângela Pereira de Souza Guilherme, 9 anos. Na segunda fase houve a participação das alunas do 6º ano, com Ana Cecilia Soares Fernandes de Sá,11 anos, sendo a protagonista, e Ariele Jorge Oliveira Silva, 12 anos.