Fesp realiza capacitação com membros do Comitê de Ética em Pesquisa

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) realizou nesta quinta-feira, 22, uma capacitação, tendo como público-alvo os 14 membros do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com foco nos princípios éticos que envolvem as pesquisas científicas em seres humanos.

A oficina busca qualificar, integrar e fortalecer os membros do CEP, além de ressaltar a importância do colegiado e demonstrar ferramentas e informações importantes para o processo da análise ética.

Dinâmicas, troca de experiências, análise dos cenários atuais, reflexões sobre ética e o papel do CEP estiveram entre os temas abordados durante a formação.

Os participantes também debateram as principais legislações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), além de conferirem os canais de informações da comissão e o manual de procedimentos.

De acordo com informações da coordenadora do CEP, Eliane Patricia Lino Pereira Franchi, as reuniões são mensais e os cursos acontecem semestralmente em virtude das constantes atualizações nas resoluções e normativas.

“Realizamos um encontro mensal onde ao menos 10 projetos de pesquisa são analisados pelo comitê, frequentemente realizamos reuniões extraordinárias para conseguirmos atender a demanda do mês que pode chegar a 30 propostas. Nosso objetivo é qualificar os membros do CEP constantemente e fazer das reuniões um momento leve e muito produtivo.”

Confira o cronograma de reuniões do CEP e as datas para submissão dos projetos de pesquisa aqui.