Projeto Esporte Verão: Secretaria faz chamamento público de entidades parceiras

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju), publica o edital de chamamento público para seleção de organização da sociedade civil, visando à celebração de parceria para a execução do projeto Esporte Verão, que levará esporte e lazer para a temporada de praias do Tocantins. As ações serão desenvolvidas por meio da prática do beach soccer, vôlei de praia, futevôlei e atividades recreativas (beach tennis e frescobol).

Poderão participar do edital de chamamento público, as organizações da sociedade civil que possuam existência de no mínimo três anos e que contenham em seu estatuto social, abrangência em atividades com finalidade de desporto. O edital completo está disponibilizado no site: https://www.to.gov.br/seju.

Os interessados deverão entregar a documentação até o dia 28 de junho na Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Avenida JK, Quadra 103 Norte, Conjunto 01, Lote 36, Sala 204, 2° andar, em Palmas), exclusivamente em dias úteis, no horário das 8 às 14 horas. As dúvidas relativas ao edital poderão ser consultadas pelos telefones: (63) 3218-1232/1036 ou pelo e-mail: [email protected].

