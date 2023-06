Cmei Lucas Ruan promoverá exposição das atividades produzidas pelos alunos da unidade

A equipe do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Lucas Ruan, localizado no Jardim Aureny III, esteve envolvida na preparação da 2ª exposição das atividades produzidas pelos pequenos durante os últimos dois meses. A programação foi bastante aguardada pelas famílias, e aconteceu nesta quinta-feira, 22, nos turnos matutino e vespertino.

Dentre as produções forão expostas há atividades realizadas pelos alunos em grupo e também individual, sobre temas variados, entre eles trabalhos que estimularam à leitura, à conscientização e à proteção do meio ambiente, criações lúdicas com a utilização de materiais recicláveis e artesanato.

Para a diretora do Cmei, Wérica Conceição Cruz, foi um momento no qual as famílias contemplaram todo o desenvolvimento da criança durante o bimestre e podem conferir tudo o que foi construído por elas com auxílio da equipe escolar. “As famílias ficam encantadas com o que presenciam, com isso, elas têm se envolvido cada dia mais nos projetos da unidade, se tornando mais participativas, e essa parceria tem trazido resultados satisfatórios para o ensino e aprendizagem dos nossos pequenos”, avalia a diretora.