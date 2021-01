Fesp abre novas vagas para Programas de Residência Médica em Palmas

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) disponibiliza para o ano de 2021 novas vagas para os Programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade e Oftalmologia. O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá efetuar a inscrição exclusivamente, via internet no endereço eletrônico https://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.phpid_aplicacao=61560, até às 23h59min, do dia 31 de janeiro de 2021, observado o horário de Brasília, conforme previsto no edital.

Serão oferecidas 20 vagas para o Programa de Residência em Medicina da Família e Comunidade e uma vaga para o Programa de Residência em Oftalmologia. A seleção para as novas residências será realizada em fase única, sendo a prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório. A prova está agendada para ocorrer no dia 7 de fevereiro de 2021. Os selecionados receberão bolsa de acordo com a legislação vigente do Governo Federal e da Fesp.

A Comissão Organizadora da Seleção orienta que no ato da inscrição, o candidato deverá fazer a opção por apenas um dos Programas, conforme regulamento no edital. Após o preenchimento do Requerimento de Inscrição, é preciso efetivar o pagamento da taxa de inscrição. O pagamento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 1º de fevereiro de 2021, independentemente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal.

“Para garantir um ambiente seguro e saudável durante a aplicação da prova, devido à proliferação do novo coronavírus (Covid-19), durante a realização das provas serão adotadas como medidas de prevenção e minimização de riscos de contágio, o distanciamento social; a proteção individual e coletiva; e medidas de higiene, conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS)”, explica a vice coordenadora da Comissão de Residência Médica do Sistema Integrado Saúde Escola do SUS (SISE-SUS), Gecilda Régia Ramalho Vale Cavalcante.

O Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade terá a duração de 24 meses, distribuídas em 60 horas semanais, compreenderão o mínimo de 10% e o máximo de 20% de sua carga horária em atividade teórico-práticas sob a forma de sessões atualizadas, seminários, correlação clínico-patológicas ou outras de acordo com o Programa. E o de Residência de Oftalmologia terá a duração de 36 meses, distribuídas em 60 horas semanais, compreenderão o mínimo de 10% e o máximo de 20% de sua carga horária em atividade teóricos práticas sob a forma de sessões atualizadas, seminários, correlação clínico-patológicas ou outras de acordo com o seu Programa.

Para participar da seleção

Ter concluído o curso de graduação plena em Medicina, realizado em Instituições credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). Só poderão realizar a matrícula os candidatos que, na data prevista da matrícula, apresentarem certificado de conclusão do curso de medicina reconhecido e registrado (MEC) e o registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins (CRM-TO). O recolhimento da taxa realizado fora do prazo estabelecido no edital ou realizado por meio de pagamento agendado e não liquidado no prazo implicará a não efetivação da inscrição.

Mais informações confira no edital através deste link.