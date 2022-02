Fesp abre II Jornada Pedagógica do Plano Integrado de Residência em Saúde

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

Cerca de cem participantes dentre preceptores, tutores, gestores de aprendizagem e coordenadores de programas participaram na manhã desta segunda-feira, 21, da II Jornada Pedagógica do Plano Integrado de Residência em Saúde (PIRS), promovida pela Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp). Evento termina na terça-feira, 22.

Com o tema, ‘Avaliação como prática diária na construção de um caminho de aprendizagem significativa’, a jornada tem duração de dois dias e acontece das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas, no auditório da Escola de Gestão Fazendária do Estado do Tocantins (Egefaz), ao lado do Atacadão da rodoviária.

“Essa semana faremos uma semana diferente onde teremos uma interação de equipes das coordenações da Fesp com vocês que fazem com que a Fundação alavanque e faça acontecer, os tutores e preceptores que ficam na ponta com nossos residentes”, enfatizou a presidente Marttha Ramos ao abrir o evento.

Tendo como eixo principal a reflexão do processo avaliativo adotado pelo PIRS que adota dois métodos, o somativo (tradicional) e formativo, a coordenadora do Plano, Socorro Sarmento destacou: “Somos uma rede e a gente estuda diuturnamente para trazermos o melhor, nos qualificando coletivamente”.

O evento foi aberto com a palestra ‘Relevância das fundações escolas de saúde pública no Brasil’, ministrada pela professora Mestre Erna Denzin e segue com uma programação diversificada.



