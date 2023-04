Expositores apostam na geração de bons negócios durante a Agrotins 2023

No lançamento oficial da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023), na manhã desta terça-feira, 4, no Palácio Araguaia, os expositores manifestaram entusiasmo em gerar bons negócios durante os cinco dias de evento. Com o tema Compliance no Agro, a feira ocorre de 16 a 20 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas, na TO-050, saída para Porto Nacional.

Os expositores de diversos ramos do agronegócio acreditam que a Agrotins é a principal vitrine para expor seus produtos e tecnologias voltadas para o setor agropecuário, possibilitando oportunidade de negócios, um dos pontos forte da feira, chamando atenção dos participantes de várias regiões do país.

O secretário da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), Jaime Café, fez uma explanação sobre a importância da Agrotins para os diversos ramos do agronegócio, visando o desenvolvimento sustentável da produção agropecuária. “O Tocantins é eminentemente agro e temos muito mais a crescer, levando nossas tecnologias para todos produtores de pequeno, médio e grande porte. A feira é o local ideal para difundirmos essas tecnologias para a agricultura e pecuária”, destacou.

Expositores

O expositor e vendedor da MCM, Caminhões/Scania, Thiago Galvão, afirmou que a feira sempre proporciona boas negociações. “Estamos expondo na Agrotins desde a primeira edição. Acreditamos nessa vitrine de exposição para mostrarmos nossas tecnologias, as quais possuem alta produtividade e menos custos. A expectativa é ultrapassar as vendas do ano passado”, almejou.

O expositor Regis Macari, representante da Grão de Ouro Máquinas Agrícolas, empresa que representa a New Holland no Tocantins, disse que expõe na feira desde 2001, sendo uma referência para apresentação de suas máquinas. “A Agrotins é a mola propulsora para alavancar os negócios. Ano passado movimentamos em torno dos R$ 200 milhões em vendas, este ano a expectativa é ultrapassar esse montante”, ressaltou.

O representante da Agrojem Thiago Amorim, do ramo de confinamento, agricultura e armazenamento de grãos, explicou que a empresa já participou da feira, mas ministrando palestras, e este ano vai expor a venda de touros de alta genética genuinamente tocantinense. “É a primeira vez que vamos expor nossos animais, estamos apostando em ótimas vendas, pois confiamos no potencial que a feira representa para o mercado agropecuário tocantinense”.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.