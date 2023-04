Prefeitura de Palmas antecipa auxílio-alimentação; R$ 5,4 milhões na conta do servidor

Antecipando o pagamento do dia 10 para 6 de abril, a Prefeitura de Palmas depositou o auxílio-alimentação nesta quarta-feira, 5, que estará disponível para saque na quinta-feira, 6. A Gestão Municipal injeta R$ 5,4 milhões, beneficiando 10.800 servidores públicos. Também será paga nesta quinta-feira, 6, uma folha complementar para 773 servidores, R$ 1,4 milhão. Total de R$ 6,8 milhões injetado na economia da Capital.

“Notícia boa para quem quer preparar aquele almoço de Páscoa no capricho! O servidor municipal amanheceu com o auxílio-alimentação na conta”, informou a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, nas redes sociais nesta quinta-feira, 6. Ela destacou que o pagamento antecipado do auxílio é para ajudar nas compras do mês e convidou os palmenses para irem à feira e desetou uma “ótima Páscoa para todos”. Vale lembrar que as feiras estão com horários extras na Semana Santa, confira a programação.

O auxílio-alimentação, instituído em dezembro do ano passado e com implementação a partir deste ano, é pago aos servidores da Prefeitura de Palmas, não contemplando os estagiários e bolsistas. Os servidores que estão de férias, licença, também não recebem o auxílio. Caso o servidor tenha alguma dúvida sobre o pagamento do auxílio-alimentação pode entrar em contato com o Setor de Recursos Humanos da pasta em que está lotado para que sejam adotadas as providências.

Texto e Edição: Secom