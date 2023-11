Escola Municipal Lúcia Sales tem Dia D contra dengue nesta terça, 14

Na manhã desta terça-feira, 14, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realizou um Dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti. O cenário para essa ação de educação em saúde foi a Escola Municipal Lúcia Sales, situada no Jardim Taquari. Além das palestras na escola, os profissionais de saúde também realizaram uma blitz educativa na faixa de pedestre da Unidade de Saúde da Família (USF) do Taquari, para repassar informações sobre a prevenção da proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Para o pequeno estudante do terceiro ano, João Lucas Salles Mendes, de oito anos, a mobilização na escola o ajudou a entender a importância dos cuidados com a água parada. “Eles ensinam que não pode deixar água parada muitos dias e que tem que ter cuidado com a doença”. João ainda explica que já teve dengue e que passou alguns dias doente, e que repassará tudo que aprendeu para sua família.

Segundo a coordenadora de Controle Vetorial da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), Lara Araújo, essas ações têm o intuito de reforçar para a população sobre a manutenção dos cuidados que se deve ter em casa para evitar a proliferação do vetor e, consequentemente, das doenças por ele transmitidas. “Reforçamos que uma inspeção semanal de dez minutos é suficiente para quebrar o ciclo de vida do mosquito. Ficar atento a todo recipiente que possa acumular água é fundamental seja eliminando ou remanejando”, explicou.

Prevenção

Algumas das medidas que podem ser adotadas incluem: eliminar locais de água parada, uma vez o Aedes aegypti se reproduz em água parada, portanto é importante eliminar todos os recipientes que possam acumular água, como pneus velhos, garrafas vazias, vasos de plantas, copos, dentre outros.

É importante manter caixas d’água e piscinas sempre limpas, que a água desses locais seja trocada ou tratada regularmente e que sejam mantidos bem tampados. Usar repelente pode ajudar a evitar as picadas do mosquito. Além disso, é importante usar roupas que cubram o corpo, principalmente em áreas com grande incidência de mosquitos.