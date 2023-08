Livro A mansão Bennett, as aventuras de Ralph será lançado na 23ª Roda Literária

Quando se trata de travessuras na Mansão Bennett, podemos esperar de tudo! Até mesmo Ralph, um gato emburrado tramando capturar um hamster chamado Luke. Estamos falando do livro A mansão Bennett, as aventuras de Ralph, escrito por Alice Nardes. Seu lançamento acontece nesta sexta-feira, 18, às 19 horas, no Núcleo Integrado de Literatura e Artes (Nila), localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, e a entrada é franca.

A escritora palmense Alice Nardes, apaixonada pela literatura, é admiradora do escritor Irlandês C. S. Lewis, autor de As Crônicas de Nárnia. Sua trajetória na escrita começou como um passatempo em 2016, mas rapidamente se transformou em uma jornada de autodescoberta e realização. Em julho de 2021, ela concluiu sua primeira obra, intitulada O Trem dois dois 7, atualmente em análise por várias editoras.

O amor pela literatura não parou por aí. Em agosto de 2022, Alice lançou seu primeiro livro em quadrinhos e bilíngue: A Mansão Bennett, uma criação que nasceu em meio a um período desafiador de sua vida. O desejo de espalhar alegria e compartilhar seu trabalho com o mundo levou à concepção deste livro cativante e empolgante. Desta forma, a escritora lança a continuação da história focando no animal de estimação da família Bennett.

Sobre o projeto

A Roda Literária, em sua 23ª edição, é um projeto promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) para fomentar a literatura e estimular escritores iniciantes, destinando espaço para lançamento de livros, apresentações artísticas e recitais, entre outros. Todas suas edições são gratuitas e acontecem no Núcleo Integrado de Literatura e Artes (Nila).