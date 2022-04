Prorrogado até 11 de maio o prazo para pagamento do IPTU com 35% de desconto

Por Anne karianny Moreira | Governo do Tocantins

21/04/2022 – Publicado às 07h14

A prefeitura de Porto Nacional prorrogou para o dia 11 de maio, o prazo para os contribuintes realizarem o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 35%, o percentual é aplicado apenas para pagamentos à vista. O pagante que desejar parcelar a dívida do imposto, este pode ser fracionado em até 10 vezes.

O pagamento do IPTU pode ser feito em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou aplicativos bancários, utilizando o código de barras. O boleto precisa ser emitido pelo site oficial da prefeitura (LINK – http://www.portorapido.com), via Whatsapp (63) 99277 – 4664 ou ser retirado no Porto Rápido, localizado na Avenida Presidente Kennedy – Centro de Porto Nacional ou na Subprefeitura de Luzimangues.

De acordo com o Secretário Municipal da Fazenda, Loenis Fernandes, o IPTU é pago uma vez ao ano e os valores arrecadados com esse e outros tributos são investidos em melhorias na educação, na saúde e na segurança do município.

Outras informações poderão ser fornecidas pela Diretoria da Receita Municipal em Porto Nacional pelos seguintes telefones: (63) 3363-6816 / (63) 9 9248-1812 ou (63) 9 9277-4664. Já em Luzimangues, as dúvidas podem ser sanadas na Subprefeitura, pelos números: (63) 9254-5626 ou (63) 99256-8522. O funcionamento dos órgãos é de segunda a sexta em horário comercial.

ISSQN

A guia do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) é gerada no sistema do Webiss, disponível no site da prefeitura (https://portonacionalto.webiss.com.br/), e deve ser pago até o dia 15 de todo mês. Após essa data, é adicionada multa por atraso de 10% do valor total e juros de 1% ao mês.