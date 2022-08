Dr. Maurício realiza adesivaço e recebe manifestações de apoio no Centro de Gurupi

Por Assessoria

O candidato a deputado estadual Dr. Maurício Nauar (PDT), realizou juntamente com o candidato a deputado federal Rodrigo Maciel (União Brasil), um adesivaço no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 09, no Centro de Gurupi, na noite desta terça-feira, 23.

A ação mobilizou apoiadores e na ocasião, Dr. Maurício recebeu manifestações de apoio e incentivo de populares que passaram pelo local. “Seguimos com muita garra e determinação em prol de um Tocantins melhor para todos. Esse apoio espontâneo da população é uma demonstração clara de quem quer renovação e um representante da região sul, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados”, disse Dr. Maurício.